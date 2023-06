Pour Véronique Hivon, la vie après la politique s’annonce belle. Armée de son irréprochable rigueur intellectuelle et d’un humanisme profond, elle s’annonce aussi, à nouveau, au grand bénéfice de la société québécoise.

On se souviendra qu’après 14 années à l’Assemblée nationale, l’ex-ministre et ex-députée du Parti Québécois annonçait l’an dernier qu’elle ne se présenterait pas aux élections du 3 octobre.

Son départ avait peiné de nombreux citoyens et collègues du Salon bleu, tous partis confondus. Véritable modèle en matière trop rarissime de politique transpartisane, son travail acharné dans les dossiers délicats des soins de fin de vie et de la violence conjugale lui avait valu un respect généralisé.

La méthode hivoniste

N’ayant jamais caché son admiration pour sa collègue péquiste, la députée libérale Marwah Rizqy — dont j’écris depuis longtemps qu’elle ferait une formidable cheffe pour son parti —, en avait dit que « les universités en science politique devraient enseigner la méthode hivoniste : l’art de convaincre sans rabaisser son adversaire ».

Mme Rizqy avait tout à fait raison. Si la méthode hivoniste faisait vraiment école, notre démocratie s’en trouverait nettement enrichie. Eh bien, bonne nouvelle. Mme Hivon opère déjà son retour dans l’espace public.

Elle sera professeure invitée au programme de maîtrise du Département de science politique de l’Université de Montréal. Elle y sera aussi experte en résidence à la nouvelle Maison des affaires publiques et internationales.

Nouveau chapitre de vie

J’avoue que la politologue en moi s’en trouve réjouie. Rappelons d’ailleurs que Véronique Hivon est diplômée en droit et détient une maîtrise de la London School of Economics and Political Science.

Et ce n’est pas tout. Dans son nouveau chapitre de vie, dès l’automne, elle collaborera à l’émission Tout un matin sur Ici Première. Une prise de taille.

Comme quoi, il y a moyen de sortir de la politique sans en faire son billet lucratif pour de gros cabinets privés. Véronique Hivon a plutôt trouvé sa manière propre de continuer à contribuer activement au bien commun de sa société.

Le Québec, c’est sûr, ne s’en portera que mieux.