Québec : Pire recul des constructions de logements en mai

Les mises en chantier au Québec sont en chute libre en mai avec une diminution de 62 % comparativement à mai 2022, constituant le pire recul depuis plusieurs années.

«C’est le pire recul mensuel des mises en chantier en plus de 25 ans et, malheureusement, c’est le segment locatif qui est le plus touché. Qui plus est, au cumul des cinq premiers mois de 2023, tous segments confondus, la diminution est maintenant de 48 %, ce qui correspond au pire début d’année depuis 2015», a expliqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

En effet, au Québec, 2125 habitations ont été mises en chantier en mai 2023, soit une diminution de 62 % comparativement à mai 2022. Il s’agit d’une neuvième baisse mensuelle consécutive.

Au Canada également, la tendance des mises en chantier d'habitations diminue de façon constante depuis novembre 2022. Elle se chiffrait à 230 205 en mai, en baisse de 4,2 % par rapport à avril où elle était de 240 318.

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, de Toronto et de Montréal ont toutes enregistré une baisse des données désaisonnalisées et annualisées en mai.

Le recul a été de 45 % à Vancouver, de 28 % à Toronto et de 35 % à Montréal. Ces RMR ont cependant toutes les trois enregistré une hausse des mises en chantier de maisons individuelles, contrebalancées par une forte baisse des constructions locatives.

«La diminution des mises en chantier d'habitations [au Canada] est attribuable aux contraintes qui limitent la construction résidentielle, notamment la pénurie de main-d'œuvre et la hausse des coûts de construction et d'emprunt. [...] Malgré cela, les mises en chantier n'ont diminué qu'aux niveaux relativement élevés observés avant 2020», a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.