Roundup: accusé de publicité trompeuse, Bayer verse 6,9 M$ à l'État de New York

Le groupe allemand Bayer a accepté jeudi de verser 6,9 millions de dollars à l'État de New York pour mettre fin à des poursuites l'accusant d'avoir trompé les consommateurs en présentant l'herbicide Roundup, à base de glyphosate, comme un produit sans danger.

L'entreprise et sa filiale Monsanto « ont affirmé à plusieurs reprises dans des publicités que les produits de la marque Roundup contenant l'ingrédient actif glyphosate étaient sûrs et non toxiques, sans apporter de preuves suffisantes », remarque le bureau de la procureure générale de l’État dans un communiqué.

Ces affirmations enfreignent d'une part les lois de l'État contre la publicité mensongère et trompeuse, ainsi qu'un accord passé en 1996 entre le bureau du procureur général et Monsanto dans lequel l'entreprise « s'engageait à cesser de faire des affirmations non fondées relatives à la sécurité » de l'herbicide, ajoute le communiqué.

Les autorités visaient des publicités affirmant que le Roundup ne tuait que les mauvaises herbes, ne pose aucun danger pour la faune sauvage ou n'était pas plus dangereux que des produits du quotidien comme le liquide vaisselle.

Le Roundup est considéré comme « cancérigène probable » par le Circ, une branche de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une caractérisation que dément le groupe.

« Nous sommes heureux de mettre un terme à cette affaire », a réagi l'entreprise dans un message transmis à l'AFP en soulignant que l'accord portait sur les pratiques publicitaires et non sur la nature même du produit.

L'accord ne signifie pas que le groupe admet les conclusions de l'enquête des services de la procureure générale, y est-il ajouté.

Bayer, qui a racheté Monsanto en 2018 pour 63 milliards de dollars, se retrouve, depuis, empêtré dans de multiples procédures liées au désherbant aux États-Unis. Le groupe a notamment conclu en 2020 un accord à 10 milliards de dollars pour solder les poursuites d'anciens utilisateurs.