Nous avons essayé un simulateur de course de F1 et ce n’est pas si facile

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

En marge du véritable Grand Prix du Canada se déroule une autre compétition féroce entre pilotes... virtuels! L’enjeu? Une paire de billets pour la course de dimanche.

Point de vue commandes, c’est un jeu simplissime: un volant, un frein et un accélérateur, c’est tout.

«Accélère, go! Plein gaz ! Et là, freine, freine, encore, encore... Et là repars, plein gaz à nouveau. Suis la ligne, oui, c’est beau!» m’explique le pilote britannique Josh Idowu, 20 ans et 7e au classement mondial au jeu F1 23 et professionnel dans l’écurie de sport électronique Oracle Red Bull, que j’ai essayé à la première journée des festivités du grand prix du Canada à Montréal.

Penché à côté de moi qui suis installé dans la cabine imaginaire, le jeune homme me parle en anglais avec l’accent du pays de Galles.

Avec un tel mentor, je me tire assez bien d’affaire dès mon premier tour!

Je sers le volant inutilement fort parce que je suis nerveux. Oups! Je rate un virage, je dérape. Mon volant (pourvu d’un moteur interne) fait des siennes et échappe à mon contrôle. Je cogne du nez dans la clôture.

Heureusement, cette collision simulée n’a aucune chance de me blesser.

Si j’avais pu continuer de piloter ma F1 imaginaire, j’y aurais sans doute passé la journée (et peut-être aussi une partie de la soirée).

Activité gratuite

Offerts par l’écurie Oracle Red Bull, ces quatre postes de jeu réalistes seront accessibles au public pendant toute la durée de l’événement Formule Peel (qui a lieu sur la rue que vous devinez).

C’est gratuit (si toutefois on ne calcule pas la dépense de temps pour faire la file en attendant son tour).

On vous laissera au volant pendant cinq minutes, puis ouste! au suivant!

Le pilote Josh Idowu sera sur place toute la fin de semaine pour donner des conseils.

Votre course simulée se déroulera, bien sûr, sur le circuit Gilles-Villeneuve... et vous apercevrez en tournoyant sur la piste les silhouettes du pont Victoria, Habitat 67 et la tour Ville-Marie... mais ne vous laissez pas déconcentrer par ces visions!

Billets à gagner

L’aire de jeu est couverte, alors, en cas de fine pluie, ça pourrait être le moment de se présenter pour espérer jouer sans qu’il y ait foule.

En plus des quatre postes de simulation, six consoles de jeu dans un kiosque adjacent permettront de jouer à F1 23.

«À 22h samedi, au concurrent qui aura réalisé le meilleur temps, on enverra une paire de billets pour le grand prix du lendemain dans la suite Elite Red Bull», me dit David Bellocchi, le responsable des jeux vidéo pour Red Bull Canada.

«La pédale et le volant Fanatec à eux seuls coûtent 4000$. Avec le siège, la boîte et le moniteur recourbé, ça monte à environ 8000$ ou 9000$», estime M. Bellocchi.

Il y a peut-être des mordus de ce jeu qui y ont investi des milliers de dollars, mais, pour moi qui suis un profane, c’est ahurissant.

Pour les intéressés: rue Peel de 11h à 23h vendredi et toute la fin de semaine