Ukraine: un missile et 20 drones russes abattus, la ville natale de Zelensky touchée

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs russes pendant la nuit, tandis que trois missiles ont à nouveau touché la ville natale du président Volodymyr Zelensky.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, un des quatre missiles de croisière tirés depuis la Caspienne et les 20 drones lancés depuis le Nord et le Sud ont été interceptés.

Trois autres missiles ont touché «des installations industrielles dans la région de Dnipropetrovsk», dans le centre-est du pays, a-t-elle ajouté sur Telegram.

Selon les autorités locales, il s'agit de Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, où une précédente frappe russe mardi avait fait 12 morts en touchant notamment un immeuble d'habitation et un entrepôt.

«Trois missiles ont touché deux entreprises industrielles qui n'ont rien à voir avec l'armée», a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la ville Oleksandre Vilkoul.

Un homme de 38 ans a été blessé et hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger, a-t-il ajouté.

Dans la région de Zaporijjia (sud), 17 localités ont essuyé des bombardements russes qui ont tué une femme de 58 ans dans un village, a indiqué jeudi l'administration régionale sur Telegram.

La ville de Kharkiv (nord-est) et la région d'Odessa (sud) ont été également attaquées pendant la nuit par des drones russes, qui ont tous été abattus, selon les autorités locales respectives.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur installé par Moscou dans la péninsule de Crimée, annexée en 2014, a déclaré que les forces russes avaient abattu sur son territoire neuf drones ukrainiens, qui n'ont pas fait de victimes.

Un drone a cependant frappé un village dans le centre de la péninsule, brisant les vitres de plusieurs habitations.

Les attaques de drones en Crimée, dont l'annexion par Moscou n'a pas été reconnue par la communauté internationale, et sur le territoire russe se sont multipliées ces dernières semaines alors que l'Ukraine a commencé une contre-offensive sur le front.

Cette contre-offensive est destinée à repousser les forces russes des zones qu'elles occupent dans le Sud et l'Est. Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'elles entendaient reprendre tous les territoires, y compris la Crimée et les régions sous contrôle de séparatistes prorusses depuis 2014.

L'Ukraine a revendiqué des gains limités en annonçant la capture d'une poignée de villages, après plus d'une semaine de combats.

La Russie a de son côté dit tenir les forces de Kyïv en échec et multiplié les frappes nocturnes contre de grandes villes ukrainiennes.