Une première femme directrice-générale adjointe d'une équipe dans l'histoire de la LHJMQ

Nicole Bouchard continue de briser des barrières dans le milieu du hockey : elle est devenue la première femme de l'histoire à occuper le poste de directrice-générale adjointe d'une équipe dans l'histoire de la LHJMQ, jeudi.

Pionnière, elle occupait jusqu'ici le poste de directrice des services à l'équipe et des relations médias avec l'organisation.

« Nicole oeuvre dans le milieu du hockey depuis 43 ans. Depuis longtemps, elle joue un rôle crucial dans l'organisation et il est maintenant temps d'officialiser son importance dans l'organisation », a déclaré le chef de l'exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay.

Dans les faits, sa description de tâche ne changera pas du tout au tout. Elle effectuait déjà presque tout le boulot d'une DG adjointe, sans le titre. Mais, justement, cette nomination va bien au-delà du titre.

« Je pense que ça va ouvrir le chemin à d'autres femmes qui vont vouloir le titre éventuellement », a-t-elle reconnu avec fierté.

Elle continuera donc d'épauler le nouveau directeur-général, Simon Gagné, dans ses fonctions en prenant en charge toute la partie logistique du boulot, que ce soit l'organisation des voyages ou faire le pont avec les familles de pension.

Et elle n'hésitera pas à lui donner son point de venue sur les questions hockey, notamment sur l'embauche d'un nouvel entraineur-chef.

« Ce n'est pas moi qui va choisir. [...] Il va sûrement me demander si je connais certaines personnes et ça va me faire plaisir de lui donner mon avis sur ce que je connais des différents candidats. »

Toujours un vide

Même si les Remparts ont vu deux gros morceaux quitter mardi, en Patrick Roy et Jacques Tanguay, ils ont opté pour la continuité en embauchant Simon Gagné comme directeur-général et en offrant une promotion à Nicole Bouchard. Émotive mardi lors de l'annonce du départ de Roy et Tanguay, elle avoue que cette vision va aider à faire la transition. Un peu.

« Je ressens encore un vide de voir ces deux personnes-là partir après les avoir côtoyé chaque jour ou presque pendant 26 ans. Maintenant, on commence une nouvelle ère. C'est le jour 1 d'une reconstruction et je vais en faire partie. Je suis bien contente. »

D'ailleurs, elle n'a pas envisagé suivre ses deux partenaires vers la porte de sortie, mardi.

« Je n'étais pas prête à arrêter de travailler et aller ailleurs, ce n'était pas dans mon plan de carrière. [...] J'ai consacré ma vie au hockey et je vais la finir dans le hockey je pense !

Une chose demeure évidente : elle n'hésitera pas à déranger Roy et ce, peu importe où il va se trouver !

« Je vais l'appeler souvent ! De toute façon, on s'est déjà parlé quelques fois depuis deux jours. »