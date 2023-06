Voici les villes les plus chères du pays

Toronto est la ville ayant le coût de la vie le plus élevé au Canada, pour une deuxième année consécutive, selon le palmarès annuel de Mercer dévoilé jeudi.

Parmi les 227 villes réparties sur cinq continents qui ont été évaluées, la ville Reine s’est classée au 90e rang mondial et a reculé d’un rang par rapport à l’an dernier.

Vancouver est la deuxième ville la plus coûteuse au pays et a reculé de huit rangs pour s’établir au 116e rang du classement.

Montréal et Ottawa se sont classées respectivement au 135e et au 137e rang, en baisse de dix et de cinq rangs en un an, et Calgary, la ville canadienne la moins chère, a reculé de quatre places pour se placer au 145e rang.

L’enquête de Mercer établie chaque année compte 227 villes à travers le monde et compare les prix de plus de 200 produits et services, tels que le logement, le transport, la nourriture et les vêtements.

Les villes canadiennes, les moins chères en Amérique du Nord

Les villes canadiennes demeurent les moins coûteuses en Amérique du Nord, selon le classement, et ont toutes reculé par rapport à l’an dernier.

La ville la plus coûteuse en Amérique du Nord est New York (6e au classement mondial), suivie de Los Angeles (11) et de San Francisco (14). Toutes les villes des États-Unis ont d’ailleurs gagné des rangs dans le classement depuis l’an dernier, en particulier Détroit (+27), Houston et Cleveland (+24 chacune).

Parmi les autres villes coûteuses en Europe, on retrouve Londres (17e rang mondial), Vienne (25), Amsterdam (28), Prague (33) (qui a grimpé de 27 rangs au classement mondial depuis l’an dernier) et Helsinki (34).

Les 10 villes les plus coûteuses dans le monde en 2023

1. Hong Kong

2. Singapour

3. Zurich (Suisse)

4. Genève (Suisse)

5. Bâle (Suisse)

6. New York (États-Unis)

7. Berne (Suisse)

8. Tel-Aviv (Israël)

9. Copenhague (Danemark)

10. Nassau (Bahamas)

Les 10 villes les moins coûteuses dans le monde en 2023

218. Tachkent (Ouzbékistan)

219. Tunis (Tunisie)

220. Durban (Afrique du Sud)

221. Ankara (Afrique du Sud)

222.Windhoek (Namibie)

223. Douchanbé (Tadjikistan)

224. Bishkek (Kirghizistan)

225. La Havane (Cuba)

226. Karachi (Pakistan)

227. Islamabad (Pakistan)