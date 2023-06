LECLERC Françis, Lise



Suite à une longue maladie à l'hôpital BMP de Cowansville, le 10 juin 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Lise Leclerc, résidente de Cowansville, conjointe de M. Normand Godin, fille de feu Henri Leclerc et de feu Hebe Veillette.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants, Linda, Martine et Andrée Françis, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Aimée Leclerc, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les arrangements ont été confiés au:BROME-MISSISQUOI402 RUE DE LA RIVIÈRE,COWANSVILLE, QC450 266-6061complexebm.com