DESNOYERS, Simone



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Simone Desnoyers survenu à Montréal le dimanche 11 juin 2023 à l'âge de 93 ans. Elle ira rejoindre son mari feu Frédéric Bisson et son fils feu Jean-Paul Bisson.Elle laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 18 juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le lundi 19 juin 2023, à 10h en l'église St-Édouard située au 6500, rue de Saint-Vallier à Montréal, H2S 2P7.La famille tient à remercier le personnel du centre Notre-Dame-de-la-Merci pour les bons soins prodigués.