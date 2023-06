BONENFANT, Jean



Le 5 juin dernier, à Montréal, Jean Bonenfant est décédé d'une maladie pulmonaire.Il laisse dans le deuil son épouse Julie, ses enfants Pierre (Francine), Céline (Jacques), Nicole (Yves), ses petits-enfants Vincent (Gabriel) et Camille (Ian).Bien que la tristesse nous habite, le souvenir de sa vie heureuse et pleine atténue notre chagrin.La famille pourra recevoir vos messages d'amitié et de réconfort à partir du lien suivant :/avis-de-deces/118133/jean-bonenfantAussi, le samedi 5 août prochain, à 14h00, à l'église Saint-Donat, au 6805 rue de Marseille, Montréal, Qc, H1N 1M6, une cérémonie religieuse aura lieu et suivra une rencontre au salon funéraire :Des dons en sa mémoire à l'Association Pulmonaire du Québec, 200-4115, rue Ontario Est, Montréal Qc, H1V 1J7, 514-287-7400 ou 1-888-768-6669 seraient appréciés.