Charles Leclerc porte un casque aux couleurs de celui de Gilles Villeneuve

Le pilote de l’écurie Ferrari, Charles Leclerc, a réservé une surprise aux amateurs de Formule 1 en arborant un casque aux couleurs de celui de Gilles Villeneuve, qu’il portera pendant toute la fin de semaine au Grand Prix du Canada.

« Il était un pilote incroyable et passionné », a fait savoir Leclerc dans une courte vidéo diffusée quelques heures avant le début de la première séance d’essais libres vendredi.

Le 8 mai 2022, soit 40 ans après le tragique accident de Villeneuve en Belgique, Leclerc lui avait rendu un autre hommage en pilotant la Ferrari 312 T4 qui avait permis au pilote de Berthierville de terminer deuxième au classement final (derrière son coéquipier Jody Scheckter) en 1979.

Cette séance d’essais privés a eu lieu au circuit de Fiorano, sur les terres de la Scuderia, en Italie.

Villeneuve a disputé 66 de ses 67 Grands Prix au volant d’une Ferrari et remporté six victoires, dont la plus mémorable à Montréal en 1978.