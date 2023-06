Comment bien dormir avec un rhume des foins?

Ceux qui souffrent d’allergies, notamment de rhume des foins, redoutent d’aller se coucher.

Car, si dormir pendant une vague de chaleur peut être difficile, quand vous souffrez également de rhume des foins, cela peut s'avérer presque impossible. Avec les températures élevées prévues pour les prochaines semaines, ainsi qu'un taux de pollen élevé, des millions de personnes souffriront à la fois d'un rhume des foins aggravé et d'un sommeil perturbé.

Max Wiseberg, expert en allergènes aéroportés, a élaboré un plan pour aider les personnes souffrant de rhume des foins à retrouver un sommeil réparateur. Un maître-mot : traquez les pollens !

1. Éliminez le pollen de votre corps

Veillez à prendre une douche ou un bain complet à la fin de chaque journée pour vous débarrasser du pollen qui pourrait se trouver sur votre corps. « Vous vous sentirez ainsi plus détendu, ce qui vous aidera à dormir », déclare l’expert, qui souffre lui-même du rhume des foins.

2. Éliminez le pollen de votre lit

Vous devez vous assurer que votre lit est exempt de pollen en lavant fréquemment votre literie et en veillant à ce qu'elle n'entre pas en contact avec de l'herbe. « Faites sécher votre literie et vos draps à l'intérieur plutôt que sur une corde à linge dehors pour éviter que des particules de pollen ne soient projetées sur les vêtements par le vent extérieur », conseille Max Wiseberg.

3. Pas de pollen dans la chambre

Vous devez également veiller à ce qu'il n'y ait pas de pollen dans votre chambre à coucher. Essayez de garder les fenêtres et les portes fermées et veillez à nettoyer régulièrement la pièce.

« Gardez fermées les fenêtres et la porte de votre chambre pour éviter que le pollen ne pénètre dans la pièce ». Nettoyez quotidiennement : « Passez régulièrement l'aspirateur dans la chambre à coucher, y compris sur le lit, les rideaux et les autres tissus, afin d'éliminer les particules de pollen. » Pensez à limiter les tissus (moquette, rideaux, etc.) qui conservent les poussières et les pollens.

4. Pensez filtre/purificateur d'air

Si fermer les fenêtres rend la pièce trop chaude, envisagez d'utiliser un filtre/purificateur d'air avec un filtre HEPA (High Efficiency Particle Arresting) pour capturer le pollen et rafraîchir et faire circuler l'air, suggère l'expert. C’est aussi utile contre l’asthme, mais attention : la réduction de pollution de l'air en situation réelle n’est pas du tout du niveau annoncé par les fabricants, comme l’indique Que Choisir. Choisissez-le après vous êtes bien informés... et pensez à le nettoyer régulièrement et avec précaution. La qualité de votre air en dépend !

5. Évitez l'alcool

Les boissons alcoolisées telles que la bière et le vin doivent être évitées, car elles peuvent vous rendre plus sensible au pollen.

« La bière, le vin et les spiritueux contiennent tous de l'histamine, la substance chimique qui déclenche les symptômes de l'allergie dans le corps. En plus de vous rendre plus sensible au pollen, l'alcool vous déshydrate, ce qui aggrave vos symptômes », explique le spécialiste. Et les femmes y sont deux fois plus sensibles que les hommes, nous apprend Le Figaro. Max Wiseberg conseille de s'en tenir à « de l'eau, du thé aux fruits, du thé aux herbes ou du thé sans caféine ».