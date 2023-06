Découvrez à quelle fréquence vous devez laver vos cheveux

La fréquence à laquelle vous devez nettoyer vos cheveux dépend de plusieurs facteurs, notamment du type et du style de cheveux, du niveau d'activité et de la tendance de vos cheveux à devenir gras, selon un spécialiste interrogé par «CNN».

«C'est une sorte de jugement personnel, a indiqué le docteur Anthony Rossi, assistant-dermatologue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York et membre de l’Association américaine de dermatologie. Les laver trop souvent peut assécher et ternir les cheveux, tandis que l'accumulation d'huile due à un lavage insuffisant peut également entraîner des odeurs et des pellicules.»

La fréquence

M. Rossi suggère généralement à ses patients de se laver les cheveux une ou deux fois par semaine. Mais si vous avez eu des traitements particuliers qui peuvent rendre vos cheveux plus secs – comme les permanentes – vous voudrez peut-être les laver moins d'une fois par semaine pour éviter de casser les cheveux ou les pointes fourchues, a-t-il fait savoir.

Si votre cuir chevelu est très gras, vous devrez peut-être le laver tous les jours, selon le site web de l’Association américaine de dermatologie. L’âge peut également être un facteur.

«Pendant la puberté, nous avons cette poussée d'hormones, et donc les glandes sébacées peuvent grossir, a rappelé Anthony Rossy. C'est une des raisons pour lesquelles les adolescents ont de l’acné. Les enfants pourraient avoir un cuir chevelu plus gras pendant les années pubères, donc se laver les cheveux plus souvent pourrait être utile.»

Selon l’Association américaine de dermatologie, si une personne a les cheveux bouclés, les laver trop souvent accentuerait ce phénomène, de sorte que les cheveux épais et bouclés n'ont généralement pas besoin d'être lavés quotidiennement. Dans ce cas, il est recommandé de les laver tous les deux ou trois semaines pour en assurer la propreté.