«Extraction 2»: Chris Hemsworth fait encore mieux le coup de poing

Le film d’action Extraction 2 de Netflix est écrit par Joe Russo signe le retour de Chris Hemsworth en mercenaire.

Laissé pour mort dans le volet précédent, sorti sur la plate-forme de visionnement en ligne en pleine pandémie, Tyler Rake (Chris Hemsworth, également producteur) est recueilli par sa partenaire et patronne Nik Kahn (Golshifteh Farahani) et emmené à Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis, pour y être soigné, puis dans un chalet en Autriche pour poursuivre sa convalescence. C’est là qu’un homme mystérieux (Idris Elba) vient lui proposer sa nouvelle mission.

Il s’agit pour Rake de sauver son ex-belle-sœur (son ex-épouse, Mia, est incarnée par Olga Kurylenko) et ses deux enfants des griffes de son époux Davit Radiani (Tornike Bziava), un criminel et trafiquant à la tête d’un groupe se faisant appeler les Nagazi, illuminés se réclamant de dieu pour commettre leurs actes illégaux.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX

On s’en doute bien, comme le premier, cet Extraction 2 réalisé de nouveau par Sam Hargrave – ancien responsable des cascades chez Marvel, là où il a travaillé avec Joe et Anthony Russo ainsi qu’avec Chris Hemsworth – rivalise d’ingéniosité pour en mettre plein la vue aux amateurs d’action et de violence. Le cinéaste au style nerveux utilise de longs plans-séquences – dont le plus long dure près de 20 minutes – pour se livrer à un véritable massacre à haute teneur en adrénaline, le tout sur fond de musique destinée à augmenter le rythme cardiaque.

À 122 minutes, Extraction 2 ne faiblit jamais, entraînant les amateurs du genre dans une poursuite folle à travers une prison, puis une ville de Georgie. Ça fonctionne très bien, Chris Hemsworth est comme un poisson dans l’eau et Joe Russo met la table pour un troisième volet que l’on espère aussi bien ficelé.

Extraction 2 est disponible via Netflix dès le 16 juin.

Note: 3,5 sur 5