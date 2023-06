Famille décimée: une ado s’endort au volant et chute d’une falaise

Une famille de Washington aux États-Unis pleure la perte d’un père et de ses trois enfants après que son adolescente de 17 ans se soit endormie au volant, plongeant le véhicule en bas d’une falaise.

«Je ne sais pas si je peux m’habituer à ce qu’ils ne passent pas la porte après l’école en me m’appelant encore. Ils étaient énormes. Ils étaient toute ma vie», a confié avec émotions Zella Blair, la mère des deux plus jeunes, en entrevue avec KREM2.

Samedi dernier, la petite famille de Spokane à Washington était en route pour un voyage d’environ 440 kilomètres pour aller visiter le grand-père à Idaho quand elle aurait effectué une chute d’environ 9 mètres dans une rivière, a rapporté le New York Post jeudi.

Selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias américains, la jeune fille de 17 ans qui se trouvait au volant, Dakota, s’y serait endormie. L’accident aurait coûté la vie à son père Calvin Miller, 36 ans, ainsi qu’à la jeune conductrice et à ses frère et sœur, Jack, 10 ans et Delilah, 8 ans.

«Dakota a quitté l'autoroute, heurtant un gros tas de pierres, envoyant le véhicule en l'air, a indiqué le rapport d'incident, selon le média américain. Le véhicule a heurté un autre gros tas de pierres, renversant le véhicule et atterrissant à l'envers dans la rivière Salmon.»

Un pêcheur aurait retrouvé le véhicule à l’envers dans l’eau, avait indiqué le coroner du comté d’Idaho sur Facebook le lendemain.