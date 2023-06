France-Élaine Duranceau habite dans sa bulle

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation, estime qu’elle ne faisait qu’une description juridique et économique lorsqu’elle a affirmé que les locataires voulant continuer de céder leur bail « devaient investir en immobilier et prendre les risques qui vont avec ».

On pourrait y ajouter un concept politique et sociologique à l’analyse de la ministre.

Ce concept, ça s’appelle du mépris de classe. Si vous êtes locataires, ça ne tient qu’à vous, dit-elle. Si tu veux, tu peux. Prolétaires de tout le Québec, prenez le risque, investissez en immobilier !

On peut « euphémiser » en parlant de « déconnexion » entre le gouvernement et la réalité des locataires.

Amende honorable, elle s’est « excusée si ça a paru insensible ».

Mais s’excuser avec un « si », ça vaut quoi ? Plus l’impression que la ministre s’excusait de la réaction politique causée. Pardonnez-moi si ça vous fâche, ça sonne un peu moins vrai.

L’équilibriste en déséquilibre

À la racine, c’est le dépôt du premier projet de loi de la ministre, qui a provoqué ce cafouillage.

Pourtant, le problème, ce n’est pas le projet de loi précisément.

C’est la posture de la ministre qui pose problème : celle de l’équilibriste entre les locataires et les propriétaires.

Elle en donne, donc, aux locataires pour les évictions et un peu aux propriétaires pour limiter le « magasinage » de baux.

Or, la ministre-équilibriste fait face à un marché qui, lui, est en déséquilibre.

Un exemple parmi d’autres ? À Gatineau, selon la mairesse, c’est maintenant plus de 1700 $ par mois pour un logement « une chambre » et 2000 $ pour un « deux chambres ». La suite, on la connaît : coupure dans d’autres dépenses, appauvrissement des gens déjà à faible revenu, banques alimentaires, itinérance...

En ne visant que des détails, elle ne fait que reconduire ce déséquilibre.

Angle mort caquiste

Tout imputer à la ministre serait injuste, évidemment.

Elle est en poste depuis 8 mois, le gouvernement caquiste est là depuis 57 mois.

Et on est encore à l’étape du « plan d’action » à venir sous peu.

La ministre, tout comme son gouvernement, est dans sa bulle en habitation.