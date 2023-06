«Ils ont refait l’échangeur Turcot dans mon ventre»: un homme condamné déjoue les pronostics de son cancer du pancréas

Un père des Laurentides qui se croyait condamné a déjoué les plus sombres pronostics à peine un an après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas.

«Chaque cancer est différent, chaque histoire est différente, et ça, il faut vraiment y croire, confie Rémi Giroux. Les statistiques du cancer que j’avais le démontrent, tout le monde me voyait mort.»

L’an dernier, le père de 47 ans a appris qu’il souffrait d’un cancer du pancréas. En seulement quelques jours, des douleurs abdominales qu’il pensait bénignes ont révélé le pire. «T’es atterré, le temps s’arrête», souffle-t-il.

«Ma première réaction a été d’appeler le notaire», dit M. Giroux, voulant assurer la sécurité financière de ses deux jumeaux de 9 ans, Ubert et Émile.

Seulement 10%

Selon la Société canadienne du cancer, seulement 10 % des personnes ayant un cancer du pancréas survivent plus de cinq ans.

«Ça m’a fait freaker», se souvient-il, après être allé lire ces statistiques. Une connaissance avait aussi perdu un proche, foudroyé en quelques mois, par la même maladie.

Mais entouré d’une équipe de spécialistes au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), il a opté pour une cure féroce afin de mettre toutes les chances de son côté.

«On m’a dit: t’es jeune, t’es fort et tu n’as pas d’autres pathologies», explique-t-il, à propos de ses traitements de chimiothérapie. Toutes les deux semaines, ceux-ci duraient six heures à l’hôpital et 48 heures à la maison.

Rassemblant ses forces, Rémi Giroux a réussi à sortir à vélo ou en planche à neige avec ses garçons à quelques occasions.

Courtoisie

Promesse à son père

Il a aussi perdu son père pendant ses traitements. À ses funérailles, il lui a promis de «passer à travers».

À son plus grand étonnement, et à celui de ses médecins, la chimiothérapie a pratiquement réduit à néant sa tumeur.

«Dans tous les scénarios qu’on m’avait faits, jamais la tumeur ne devait disparaître», s’étonne-t-il encore.

Par précaution, il a quand même dû se faire retirer une partie du pancréas, afin de limiter les risques que la tumeur revienne. Il a subi l’opération de Whipple, qui consiste à retirer plusieurs organes du système digestif où le cancer pourrait se propager, pour ensuite reconstruire de nouveaux liens.

Refaire l’échangeur Turcot

«Ils ont refait l’échangeur Turcot dans mon ventre», blague-t-il. C’est néanmoins une chirurgie risquée qui lui faisait «très peur».

Non seulement tout s’est bien déroulé, mais aucune cellule cancéreuse n’a été retrouvée dans son abdomen.

«Il faut faire des suivis serrés pour être sûr que ça ne revient pas, mais pour [mes médecins], c’est une réussite totale», se réjouit-il.

Même si tout indique que le cancer est derrière lui, la pente reste difficile à remonter, admet Rémi Giroux.

Ce technicien sur des plateaux de tournage et menuisier n’a pas travaillé depuis un an. «Je dépense mes dernières économies», se désole-t-il, remerciant néanmoins ses proches pour toute l’aide qu'ils ont fournie dans la dernière année.

Des amis lui ont même lancé une campagne de sociofinancement pour le soutenir.

Après des mois de stress et d’incertitude, le père de famille compte néanmoins mettre ses soucis de côté cet été pour profiter pleinement de sa guérison miraculeuse avec ses garçons.