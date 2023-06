Journée des finissants: la vraie valeur d’un diplôme

Partout à travers le Québec, nous soulignons aujourd’hui la Journée des finissants, devenue depuis 2020 une grande célébration nationale visant à reconnaitre les efforts tant des jeunes que des adultes qui obtiennent enfin, après des années de dur labeur, la récompense tant attendue : un diplôme.

​​Lorsque​ l’on se questionne sur la valeur du diplôme, des arguments de nature économique​ nous viennent d’emblée à l’esprit​. En effet, ces dernières décennies, de nombreuses études ont montré les gains économiques associés à l’obtention d’un diplôme, qu’il s’agisse d’études secondaires, professionnelles, collégiales ou universitaires; les diplômés ont un revenu moyen plus élevé, présentent un taux de chômage plus bas que la moyenne en plus d’avoir accès à des opportunités professionnelles plus variées.

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre qui rend le marché de l’emploi plus attractif que jamais pour des jeunes n’ayant pas encore complété leur parcours scolaire, ces arguments économiques sont toujours bons à rappeler. En outre, les emplois requérant un diplôme universitaire ont été en croissance de 3,8 % au cours des cinq dernières années (2013-2018), alors que les autres emplois ont connu une baisse de 1 % à 2 %. À long terme, la persévérance scolaire est payante.

Transformation

Par ailleurs, en cette ère de globalisation, d’automatisation et de progrès technologiques fulgurants, le marché de l’emploi se transforme à vitesse grand V. Plus que jamais, les travailleurs doivent manifester une disposition à s'adapter, une ouverture d'esprit et une capacité à assimiler de nouvelles connaissances de manière autonome. En obtenant un diplôme, nos finissants acquièrent les compétences et les connaissances de base nécessaires pour faire face à ces impératifs et s'adapter aux évolutions constantes de notre société.

Nous aurions tort, toutefois, de résumer la valeur d’un diplôme et de l’éducation à ses bénéfices économiques.

En plus des compétences spécifiques à un domaine, la diplomation peut également contribuer au développement de compétences dites transférables. En effet, sur le chemin qui les mène vers leur diplôme, nos finissants ont forgé leur confiance en eux-mêmes. Ils ont développé leur pensée critique, leur capacité à innover et à trouver des solutions à leurs problèmes. Ils ont noué des amitiés qui ont joué un rôle central dans la construction de leur identité individuelle et qui leur ont permis de se découvrir et se définir. Certaines d’entre elles auront même la capacité de traverser le temps. Ils ont appris à comprendre le monde. Ils ont acquis la volonté de le changer. Ils en ressortent ​​​​​​des citoyens mieux outillés.

Engagement social

Parmi les avantages de la diplomation, soulignons également que les jeunes qui persévèrent dans leurs études sont généralement plus enclins à s'engager activement dans la société. Ils sont plus susceptibles de participer à des initiatives communautaires, à exercer leur droit de vote, à s’impliquer dans des activités civiques et à contribuer au bien-être de leur communauté. De plus, l’obtention d’un diplôme a une influence sur la qualité de vie et même la santé des individus.

Bien entendu, le diplôme n’est pas une fin en soi. Il n’est pas un critère absolu de réussite. Il demeure, en revanche, un outil supplémentaire inestimable pour faire face aux aléas de la vie. Pour se créer de nouvelles opportunités économiques pour rester en contact avec le monde qui nous entoure, certes, mais avant tout pour s’accomplir sur le plan ​​​​​​personnel.

C’est cette valeur intrinsèque de l’éducation que nous sommes appelés à célébrer aujourd’hui, aux quatre coins du Québec. Que nous soyons parents, amis, proches ou employeurs de nos finissants, soyons fiers de leur parcours. Et de la nouvelle étape qui débute maintenant​!​

Audrey McKinnon, Directrice générale Réseau québécois pour la réussite éducative

Nicole Tardif, Vice-présidente principale, Communications, image de marque et affaires gouvernementales Télé-Québec

Sandrine Faust, Directrice générale et cofondatrice Alloprof