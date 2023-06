La Fondation Autiste & majeur amasse 325 000$

La Fondation Autiste & majeur a tenu sa deuxième édition de la Grande soirée & cause majeure. La mission de la Fondation est d’améliorer la qualité de vie ainsi que l’intégration dans la société des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Photos fournies par Paul Ducharme et Virginie Ngo

Charles Lafortune, vice-président de la Fondation Autiste & majeur, est en compagnie de Pascale Bourbeau, conjointe de Pierre Karl Péladeau, Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins, et président d’honneur de l’événement, Sophie Prégent, présidente de la Fondation Autiste & majeur, et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, Québecor.

La soirée s’est tenue au bénéfice des adultes autistes du Québec et de leurs proches. Laurent Saucier, membre honoraire de la Fondation Autiste & majeur, est entouré de ses parents, Sophie Méthot et Patrice Saucier.

Dans le cadre de campagne du Biscuit sourire au mois de mai de Tim Hortons, les franchisés de Laval et de Montréal ont remis la somme de 235 503,38 $ à la Fondation Autiste & majeur. Charles Lafortune est en compagnie de Maxime Bergeron, franchisé, de Sophie Prégent et des franchisés Nathalie Morneau et Louis Charlemagne.

Lors de la remise du chèque du Groupe Triani, dans le cadre du Défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe, il y avait entre autres Noémie Courteau et Soraya Zeggai, de la Fondation Jean Lapointe, et Mélissa Pelletier, Émilie Laurin et Alexandra Allaire, du Groupe Triani.

La Maison Jean Lapointe, en collaboration avec les Sœurs du Bon-Conseil, a annoncé l’acquisition de la propriété de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal. Sur la photo, on voit sœur Gisèle Turcot, supérieure générale de la Communauté des Sœurs du Bon-Conseil, Anne Elizabeth Lapointe, DG de la Maison Jean Lapointe et Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

La Fondation Aléo et Cascades a renouvelé son engagement étudiant·e·s-athlètes émérites du programme de bourses à hauteur de 300 000 $ pour une période de trois ans. On peut voir ici, Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, Alicia Fabbri, boursière en patinage artistique, Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo, et Nathan Brunet, boursier en escrime.