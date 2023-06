Le Bordeaux: un vin qui a réponse à tout

Il fut un temps, vraiment pas si lointain, où Bordeaux était la réponse à (presque) tout. Quelle bouteille offrir à mon père, à mon beau-père – à ma belle-mère, tiens – ou à mon patron ? Bordeaux. Que devrais-je mettre en cave pour une longue garde ? Bordeaux. Quelle bouteille offrir en cadeau de mariage ? Bordeaux. Et pour la naissance d’un enfant ? Encore Bordeaux. Valeurs refuges pour certains, classiques au nom évocateur de prestige pour d’autres, les saint-émilion, pomerol, margaux, pauillac et autres appellations de la Gironde occupaient aussi une place de choix sur les cartes de tout restaurant sérieux – ou du moins voulant être pris au sérieux.

Depuis quinze ans, le vent a tourné. Les horizons vinicoles se sont élargis, au propre comme au figuré ; par l’exploration de nouveaux terroirs, d’abord, mais aussi par l’émergence de nouveaux styles de vinification. L’heure est à la découverte et à l’originalité. Ça se voit sur les tablettes des succursales et sur les cartes de vins des restaurants. Et si la France représente encore 32,8 % des ventes à la SAQ, l’offre au sein de la catégorie s’est beaucoup diversifiée et ne se limite plus aux appellations classiques.

Sachant cela, on pourrait croire que les ventes de vins de Bordeaux sont en chute libre et que rien ne va plus dans la région. Eh bien non ! Malgré la diversification du marché – et avec elle, l’évolution du palais des consommateurs –, Bordeaux demeure incontournable. La région fait face à de nombreux défis économiques et climatiques, entre autres, mais elle n’en demeure pas moins une plaque tournante du commerce mondial du vin et un pôle de recherche autour duquel gravitent des scientifiques venus de partout. En plus, ses vins n’ont jamais été si bons. Ceux des derniers millésimes sont particulièrement séduisants, même en jeunesse, et les vins blancs effectuent un retour en force, plus élégants, plus précis.

Ce week-end, si la question « quelle bouteille offrir à papa ? » se présente, votre réponse pourrait bien être Bordeaux. Parce qu’en 2023, offrir un classique, c’est presque original. ;)

Santé !

Les Hauts de Lestac, Haut-Médoc 2019

France 13,5 % | ★★★1/2 | $1/2 | 18,05 $

Code SAQ : 15088703

Cet assemblage de cabernet sauvignon (70 %) et de merlot est un très bel exemple de haut-médoc. Qualité impeccable, prix accessible. Bien typé cabernet, tant en arômes qu’en structure, le vin est droit, il a de la tenue, de délicats accents amers et une fraîcheur végétale. Étonnamment complet pour moins de 20 $. Envie d’un steak-frites ?

Jean-Pierre Moueix, Bordeaux 2019, Christian Moueix

France 13,5 % | ★★★ | $1/2 | 17,15 $

Code SAQ : 13734337

Christian et Édouard Moueix ont une vaste collection de propriétés (Hosanna, Trotanoy, Lafleur-Pétrus, Bélair-Monange) et sont présents en Californie (Dominus) et gèrent en parallèle une société de négoce. Leur bordeaux « tout court » est un modèle du genre. Tout en suavité, en fruits noirs et en cacao ; incroyablement complet pour le prix.

Château Jean Faux, Bordeaux Supérieur 2019, C’ Pas Faux

France 14 % - Biodynamie | ★★★ | $$ | 23,90 $

Code SAQ : 14784521

Un autre bordeaux nouveau genre : gourmand à souhait, rond, bourré de fruit et pourtant frais et digeste. Un nez exubérant de cerise et de prune noire donne le ton d’emblée ; l’attaque est pulpeuse, marquée par les saveurs et par le grain velouté du merlot. En finale, des notes de menthe et une fine astringence accentuent la sapidité. Un bel accord avec une salade de canard confit.

Château de Cruzeau, Pessac-Léognan 2019

France 14 % | ★★★1/2 | $$1/2 | 25,70 $

Code SAQ : 113381

Jacques Lurton est maintenant président des Vignobles André Lurton, qui comptent quelques belles propriétés à Pessac-Léognan, dont Château Cruzeau. Un vrai bon claret, mêlant le fruit noir, le cèdre et le tabac, finement texturé ; franc et droit, comme toujours. La constance remarquable de ce vin depuis au moins une vingtaine d’années impose d’ailleurs le respect.

Sigalas Rabaud, Bordeaux blanc 2016, La Demoiselle de Sigalas

France 13 % | ★★★1/2 | $$ | 23,50 $

Code SAQ : 14161243

Sigalas Rabaud est un Premier cru classé de Sauternes. Une partie de la petite propriété est aussi réservée à la production de vins blancs secs, dont cet assemblage de sémillon (70 %), fermenté en barriques, et de sauvignon blanc, fermenté et élevé en cuve inox. Bien ouvert, mais pas fatigué du tout, le 2016 brille par ses nuances et par son intensité aromatique. Ampleur et longueur remarquables pour le prix. Un très bon achat.

