Le Lavallois Gino Rosato renoue avec la Formule 1 après son départ de Ferrari

Pour la première fois depuis plus de 30 ans, Gino Rosato est présent dans le paddock du Grand Prix du Canada de Formule 1 sans porter l’uniforme de la prestigieuse écurie Ferrari.

Le Lavallois a quitté un poste de direction au sein de la Scuderia en novembre dernier pour relever de nouveaux défis qu’il n’a pas encore déterminés.

«Tu arrives à un point dans ta vie où tu dois prendre une décision. C’était le bon temps pour moi de quitter», a-t-il indiqué en entrevue avec Le Journal de Montréal dans les paddocks.

«Le calendrier de plus en plus éprouvant et les longs voyages ont pesé dans la balance, c’est certain. J’ai commencé à l’âge de 19 ans, j’en ai maintenant 51. Tu n’as plus la même énergie.»

Des faussetés

Il s’est écrit beaucoup de choses depuis son départ. Des journalistes, pour la plupart italiens, ont prétendu qu’il avait été congédié par Frédéric Vasseur, qui a remplacé Mattia Binotto à la tête de Ferrari avant le début de la saison 2023.

«Absolument pas, ça n’a aucun rapport, répond-il. Frédéric, ça fait 25 ans que le connais, c’est mon ami et une personne très compétente. Je me suis réjoui de son arrivée. Ferrari est chanceuse de l’avoir», dit-il.

«D’ailleurs, j’ai quitté en novembre dernier et il est arrivé deux mois plus tard. J’ai lu beaucoup de faussetés.»

Le mal du pays

Rosato, qui a gravi les échelons pour occuper en dernier lieu le poste de directeur de la logistique, avait hâte de vivre une vie plus sédentaire.

«Mon pays me manquait et je voulais rester auprès de ma mère, Carole, qui a été très malade. Aujourd’hui, elle va beaucoup mieux», explique-t-il.

«J’ai passé la journée [de vendredi] avec mes anciens collègues dans le paddock. Je ne suis pas en conflit avec Ferrari ni en guerre avec les gens qui ont été des collègues de travail pendant toutes ces années.

«D’ailleurs, je ne suis pas complètement dissocié de mon ancien employeur. Je fais des petites collaborations dans la recherche de commanditaires.»

Le cadeau de Charles

Rosato assiste à son premier Grand Prix cette année et il est tellement heureux de voir le pilote Charles Leclerc porter à Montréal un casque aux couleurs de celui de Gilles Villeneuve.

«C’est une idée dont nous avons discuté ensemble quand il est venu me voir à la maison il y a quelques mois, a-t-il raconté. Mais je ne pensais pas qu’il allait le faire. J’ai trouvé ça émouvant. Puis, en principe, Charles va me remettre le casque après le Grand Prix de dimanche.

«C’est très touchant de voir que Charles accorde autant d’importance à Villeneuve, ce pilote québécois qui, encore aujourd’hui, est une légende non seulement au Québec, mais aussi en Italie», a-t-il conclu.