Les éducateurs spécialisés victimes de violence

Morsures, coups, menaces : de plus en plus d’enseignants et d’éducateurs spécialisés des Laurentides sont confrontés à la violence de leurs élèves chaque jour, selon un sondage.

Le personnel de soutien scolaire des Laurentides est épuisé, surchargé et victime de violence, révèle un sondage mené par la Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP) publié le 8 juin.

Près de 47 % des employés du Centre de services scolaire des Mille-Îles ont confié avoir été victimes de violence psychologique de la part des élèves au cours des six derniers mois, et 40 % auraient subi de la violence physique.

Même portrait au Centre de services scolaire des Laurentides, où 64 % des employés jugent que leur emploi est épuisant émotionnellement et où 44 % disent avoir envisagé de démissionner.

«Il faut vraiment implanter des protocoles pour dénoncer les actes de violence, pour protéger les employés. Malheureusement, en ce moment, ce n’est pas le cas. C’est pris à la légère et c’est banalisé», affirme Éric Gingras, porte-parole de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

«C’est juste un enfant»

Même si de plus en plus d’élèves se montrent agressifs, et ce, malgré une politique de tolérance zéro, ils ne subissent pourtant que rarement les conséquences de leur geste.

«La direction va souvent excuser le comportement de l’enfant en disant qu’il n’a pas fait exprès, qu’il était en crise, que c’est juste un enfant. Mais quand on parle de tolérance zéro, il ne devrait pas y avoir d’excuses», lance M. Gingras.

La situation dans le reste du Québec est tout aussi catastrophique, sinon pire, selon la FEESP-CSN. En Estrie, par exemple, c’est plus de la moitié des répondants qui affirment avoir subi de la violence psychologique.

«C’est l’occasion pour le gouvernement d’entendre la cloche sonner», écrit Frédéric Brun, vice-président de la fédération.

Employés ayant vécu de la violence à l’école (%) selon les régions

Montérégie

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy

Violence physique: 33%

Violence psychologique: 41%

Centre de services des Hautes-Rivières

Violence physique: 39%

Violence psychologique: 44%

Centre de services scolaires de la Vallée-des-Tisserands

Violence physique: 44%

Violence psychologique: 45%

Lanaudière

Centre de services scolaires des Samares

Violence physique: 41%

Violence psychologique: 45%

Estrie

Centre de services scolaires du Val-des-Cerfs

Violence physique: 42%

Violence psychologique: 46%

Centre de services des Sommets

Violence physique: 39%

Violence psychologique: 49%

Centre de services scolaires des Hauts-Cantons

Violence physique: 30%

Violence psychologique: 52%

Mauricie

Centre de services scolaires des Bois-Francs

Violence physique: 36%

Violence psychologique: 42%

Centre de services scolaires du Chemin-du-Roy

Violence physique: 38%

Violence psychologique: 42%

Centre de services scolaires des Chênes

Violence physique: 46%

Violence psychologique: 51%

Bas-Saint-Laurent

Centre de services scolaires des Phares

Violence physique: 30%

Violence psychologique: 38%

Centre de services scolaires Monts-et Marées

Violence physique: 25%

Violence psychologique: 35%

Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup

Violence physique: 35%

Violence psychologique: 40%

Centre de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs

Violence physique: 20%

Violence psychologique: 39%

Lac-Saint-Jean

Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean

Violence physique: 31%

Violence psychologique: 35%

Abitibi-Témiscamingue

Centre de services scolaires Harricana

Violence physique: 31%

Violence psychologique: 35%

Centre de services du Lac-Abitibi

Violence physique: 33%

Violence psychologique: 35%

Chaudière-Appalaches

Centre de services scolaires des Appalaches

Violence physique: 31%

Violence psychologique: 41%