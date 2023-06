Le vélo de gravelle, le plus polyvalent des vélos

Pédalez toujours plus loin, sur une chaussée pavée, un chemin forestier ou une route en poussière de pierre, au guidon d’un très polyvalent vélo de gravelle qui invite les cyclistes à couper à travers champs sans crainte.

Jérémi Boivin, conseiller en vélo de gravelle chez Primeau Vélo et adepte de ce vélo tout chemin, possède une seule monture. Celle-ci lui permet de se rendre rapidement au boulot en empruntant les chaussées pavées, puis de sillonner divers chemins et sentiers plus accidentés pour son grand plaisir.

« Je suis étudiant à l’université et je n’ai pas l’espace dans mon appartement ni le budget pour avoir deux vélos », indique celui pour qui le vélo de gravelle est idéal, notamment parce qu’il accueille des pneus plus larges que le vélo de route, entraînant le cycliste au-delà du bitume.

« Les vélos de gravelle sont livrés avec des pneus de largeur 40 à 45, tandis qu’en vélo de route, les largeurs de pneus les plus populaires sont 28 ou 32. Le diamètre de la roue (700), quant à lui, ne change pas », explique M. Boivin.

Photo fournie par Primeau Vélo

Une question de pneus

Ces pneus plus larges, que ce soit sur l’asphalte ou les sentiers, « vont ajouter au confort et à la stabilité du vélo, car ils nécessitent moins de pression », explique M. Boivin. Ceux-ci bénéficieront donc de plus d’adhérence, absorberont davantage les vibrations, les chocs, les défauts de la chaussée pavée, puis s’adapteront à diverses conditions de sentiers.

En contrepartie, sur l’asphalte, le vélo de gravelle sera moins performant et nécessitera plus d’efforts pour atteindre la vitesse désirée. Ce qui maximise la polyvalence du vélo de gravelle, c’est qu’il est possible d’y installer des pneus de route. Un cycliste peut posséder deux paires de pneus ou deux paires de roues, l’une pour la route et l’autre pour la gravelle, puis les interchanger pour pratiquer son sport favori sur diverses surfaces cyclables.

M. Boivin, pour sa part, a opté pour des pneus possédant une bande de roulement au centre et des crampons sur les côtés.

« Je n’ai qu’à gonfler les pneus lorsque je vais travailler, pour aller très vite sur la bande de roulement. Puis la fin de semaine, lorsque je veux m’amuser dans les sentiers, je diminue la pression pour rouler sur les crampons », affirme-t-il.

Géométrie et mécanique

La géométrie du vélo de gravelle s’apparente à celle d’un vélo de route d’endurance, explique M. Boivin.

« Le siège est au même niveau que le guidon ou plus bas pour éviter d’être trop penché », permettant d’adopter une position confortable et adaptée à une plus large clientèle. De plus, ce positionnement plus relevé « offre plus de visibilité, puis un meilleur contrôle sur la route et sur le vélo », souligne-t-il.

Ces vélos sont pourvus d’un guidon droit ou courbé, selon la position, la visibilité, le confort et la performance recherchés.

L’empattement généralement plus long bonifie leur stabilité notamment sur des sentiers plus accidentés. Parfois, le vélo de gravelle ne présente pas de vitesses avant, constate M. Boivin. En ne possédant qu’un moyen plateau et une plus grosse cassette à l’arrière, ainsi qu’un dérailleur plus robuste, le vélo est très réactif, très fiable et résistant. Bien que la vitesse maximale à atteindre soit réduite.

En plus d’être stable et confortable, le vélo de gravelle peut supporter plus de poids qu’un vélo de route. C’est pourquoi il est prisé pour faire du cyclotourisme.