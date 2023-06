L’école de pilotage fermée... sauf pour le fils de Huot

Alors que six étudiants ont perdu quelque 150 000$ lors de la fermeture soudaine de l’école de pilotage Capitale Hélicoptère, le fils du promoteur immobilier Stéphan Huot a pu y terminer la totalité de sa formation sans subir les contrecoups des difficultés financières de l’entreprise.

«Notre argent a dû littéralement servir à payer les hélicoptères, le gaz, les instructeurs, la maintenance», peste Félix Gauthier, qui fait partie de la cohorte de six étudiants qui ont chacun versé des avances de près de 25 000$ pour suivre une formation de pilote qui a été interrompue le 21 avril dernier, après à peine quelques heures de cours théoriques.

Le fils de Stéphan Huot n’a pas eu ce problème, a appris notre Bureau d’enquête. Au cours du dernier mois, Karl-Anthony Huot a été le seul étudiant de l’école de pilotage de Capitale Hélicoptère. Il a pu effectuer sans soucis les heures de vol qui lui manquaient pour terminer sa formation.

Brouillard Communication

Karl-Anthony Huot a d’ailleurs effectué son dernier vol jeudi dernier, selon plusieurs sources. Il devait passer son test final le lendemain, avec un évaluateur de Transport Canada. Après quoi, l’école devait fermer définitivement ses portes.

Une situation qui révolte l’étudiant Félix Gauthier. «L’école arrête les activités à la journée du dernier vol de Huot. J’ai l’impression que ce n’est pas tellement un hasard», ironise-t-il.

«On nous a menti»

Cette situation est d’autant plus surprenante que le Groupe Huot confirmait, le 31 mai, qu'il n'y avait plus aucune activité dans le Complexe Capitale Hélicoptère.

Même si la directrice du complexe, Stéphanie Huot – qui est la fille de Stéphan Huot et la sœur de Karl-Anthony –, affirmait que l’entreprise était insolvable, le Groupe Huot a assuré que les six étudiants seraient remboursés.

Photo tirée de la page Facebook

Ces derniers ont versé 150 000$ en acompte à l’école de pilotage, bien qu’ils n’aient effectué aucune heure de vol. À ce jour, toutefois, aucun d'entre eux n’a été remboursé ni même contacté à cet effet.

«Si vous voulez nous rembourser, pourquoi vous ne l’avez pas déjà fait? C’est parce qu’il n’y a plus d’argent dans les comptes, il n’y a plus rien. On nous a menti dès le départ, et on nous a menti jusqu’à la fin. Ils nous ont pris l’équivalent de 22 h de vol et 80 h de théorie, chacun», a réagi M. Gauthier.

Ce dernier a acheté une nouvelle formation chez Attitude-Hélicoptère, à Neuville, tout comme trois autres étudiants de la cohorte, des Français qui avaient tout quitté pour vivre et travailler au Québec.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

La porte-parole du Groupe Huot, Florence Brouillard, confirme que Karl-Anthony Huot a pu terminer sa formation de pilote d'hélicoptère la semaine dernière, l'école ayant toujours son certificat d'exploitation de Transports Canada. Elle dit ignorer, toutefois, s'il était alors le seul étudiant de l'école.

«Puisqu'il terminait [la semaine dernière] son cours complet, ça ne valait pas la peine qu'il aille dans une autre école comme les autres dans les mois à venir», a-t-elle exposé, ajoutant que le jeune homme avait lui-même acquitté les frais de sa formation.

Notons que Karl-Anthony Huot occupe depuis septembre 2021 les fonctions de vice-président de la Société immobilière Huot, la plus grosse division du Groupe Huot. Il y était gestionnaire depuis 2018.