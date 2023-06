Les Leafs tiennent à Auston Matthews, mais pourront-ils le garder longtemps?

L’attaquant-vedette Auston Matthews constitue la figure de proue de l’offensive des Maple Leafs de Toronto et ceux-ci en sont conscients, puisqu’ils tenteront de lui faire signer un contrat de huit ans.

C’est ce que prétend l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, qui a émis son opinion durant le plus récent balado «32 Thoughts». Il a précisé que l’organisation de la Ville Reine souhaite lui accorder un pacte de huit ans; le patineur de 25 ans écoulera en 2023-2024 la dernière année d’une entente de cinq ans et de 58,195 millions $. S’il ne s’est pas entendu avec les Leafs d’ici l’échéance, il sera admissible au marché de l’autonomie sans compensation à l’été 2024.

Cependant, Toronto pourra négocier avec lui dès le 1er juillet en vue d’une possible prolongation de l’association avec le numéro 34.

«Je crois que Matthews, et surtout les gens autour de lui, considèrent qu’il a encore deux gros contrats devant lui [avant la retraite]. Je pense que les Maple Leafs essaieront de s’engager pour la durée maximale envisageable, a déclaré Friedman. Je ne connais pas les probabilités de réussite, mais c’est ce qu’ils viseront.»

La saison morte pourrait être active dans les bureaux du directeur général Brad Treliving, le successeur de Kyle Dubas. Son hockeyeur de renom gagnera 11,64 millions $ l’an prochain et un bilan individuel formé de deux trophées Maurice-Richard, un Hart, un Calder et un Ted-Lindsay représentent des arguments forts pour celui ayant récolté 40 buts et 45 mentions d’aide pour 85 points en 74 affrontements du dernier calendrier régulier.