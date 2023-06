Lewis Hamilton et George Russell orchestrent un doublé Mercedes aux essais libres du Grand Prix du Canada

Lewis Hamilton a sonné la charge sur son terrain de jeu en signant le temps le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres qui s’est terminée sous une pluie forte vendredi au Circuit Gilles-Villeneuve.

Le septuple champion du monde de Formule 1 a pointé sa Mercedes au sommet du tableau après avoir parcouru le tracé de 4,4 km en 1min, 13,718s pour devancer son coéquipier George Russell par 27 millièmes de seconde.

Les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin) ont réalisé les troisième et quatrième meilleurs chronos respectivement. Le Montréalais Lance Stroll, coéquipier d’Alonso, a pris le neuvième rang.

Déception pour le Néerlandais Max Verstappen, victorieux à cinq reprises cette saison et meneur au championnat du monde après les sept premières étapes de la saison, qui s’est contenté du sixième rang. Son partenaire chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez, a fait pire en n’occupant que la huitième place.

Une huitième victoire dans la mire

Hamilton n’a pas accédé à la première marche d’un podium de F1 depuis 2021 (Arabie Saoudite), une disette de 30 courses sans gagner. Sa performance de vendredi est certes de bon augure pour la suite des choses et tend à prouver que les améliorations apportées à la monoplace au cours des récentes semaines ont porté fruit.

Il visera une huitième victoire au Grand Prix du Canada, ce qu’aucun autre pilote n’a accompli au Circuit Gilles-Villeneuve. Lui et Michael Schumacher sont à égalité avec sept.

Le top dix est complété par Charles Leclerc (5e), Valtteri Bottas (7e) et Pierre Gasly (10e). Deux pilotes n’ont pas été en mesure de terminer la journée, victime d’ennuis sur la piste, soit le Français Esteban Ocon (Alpine) et l’Allemand Nico Hülkenberg (Haas). Auparavant, ils avaient réalisé les 18e et 20e chronos les plus rapides respectivement.

L’Américain Logan Sargeant (Williams), l’un des trois pilotes à découvrir le Circuit Gilles-Villeneuve en fin de semaine, n’a pu faire mieux que le 19e meilleur temps. Oscar Piastri (McLaren) et Nyck de Vries (Alpha Tauri) sont les deux autres qui n’avaient jamais roulé à Montréal avant vendredi.

Faux départ

La première séance d’essais libres a été perturbée par une panne des caméras de surveillance alors que les monoplaces avaient à peine réalisé leurs premiers tours de roues.

Le délai a duré suffisamment longtemps pour que les commissaires de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) décident de mettre fin à ladite séance d’une heure. Pour combler cette perte de temps de piste, il a été convenu que la deuxième séance d’essais libres serait prolongée de 60 à 90 minutes.

Un peu plus tôt dans la matinée, une panne électrique avait touché la zone du paddock, mais le tout a été rapidement réglé.

Six en sept

L’horaire de samedi prévoit une dernière séance d’essais libres prévue de midi 30 à 13h30 avant la séance de qualifications (en trois rondes) programmée pour 16h.

Une seule position de tête a échappé à l’écurie Red Bull en 2023 quand Charles Leclerc a réalisé le chrono le plus rapide de la dernière ronde (Q3) des qualifications au volant de sa Ferrari à Bakou, en Azerbaïdjan.

Les sept autres ont été l’affaire de l’écurie autrichienne dont quatre par Verstappen (Bahreïn, Australie, Monaco et Espagne). Son coéquipier Pérez a obtenu les deux autres en Arabie Saoudite et à Miami.