Mains et oreilles coupées: les enlèvements contre rançon, nouvelle terreur en Équateur

La femme d’un homme d’affaires de Guayaquil a reçu en mars une photo de la main gauche, coupée, de son mari, et des menaces de continuer la mutilation si elle ne payait pas 100 000 dollars de rançon.

En Équateur, où la violence liée au narcotrafic est en pleine expansion, les enlèvements et séquestrations sèment une nouvelle terreur frappant même les classes moyennes et supérieures.

En décembre, c’était la photo de la main gauche mutilée de deux doigts d’un militaire de la marine chilienne. En avril, la radiographie d’une main sans plus aucun doigt a enflammé les réseaux sociaux: celle d’un Équatorien résidant aux États-Unis torturé par ses ravisseurs lors de vacances à Guayaquil.

Pendant des décennies, l’Équateur a été considéré comme un îlot pacifié coincé entre Colombie et Pérou, les deux plus grands producteurs de cocaïne au monde. Mais la violence a fini par s’affranchir des frontières et gangrène le pays de 18 millions d’habitants.

Entre janvier et mai, les cas d’enlèvements ont triplé: 189 contre 60 au cours de la même période en 2022. Des chiffres d’autant plus inquiétants qu’ils ne refléteraient qu’une partie de la réalité. Par peur, les victimes garderaient des rapts sous silence.

Les cibles ne sont pas forcément de grandes fortunes, les kidnappeurs privilégiant des enlèvements rapides, rançonnés à partir de 5000 dollars.

Les experts s’accordent à dire que cette criminalité n’est pas le fait des gangs mafieux les plus redoutables, tels Los Lobos et les Tiguerones, liés aux cartels mexicains.

« Pourquoi un gang puissant, allié à un cartel de la drogue, prendrait-il le risque avec des kidnappings alors qu’il peut faire organiser des trafics de deux tonnes de cocaïne » beaucoup plus rentables, explique l’expert Luis Cordova, de l’Université centrale.

Selon lui, la plupart des enlèvements et des extorsions sont le fait de criminels de droit commun, de petits délinquants emportés par la spirale de la violence.

Une unité de lutte contre les enlèvements de la police (Unase) a depuis le début de l’année libéré plus de 70 otages, déjà une soixantaine de plus qu’en 2022, selon le chef régional de l’unité Oscar Salguero.

Photo AFP

« Peur croissante »

Le port de Guayaquil et ses 3 millions d’habitants est devenu l’épicentre de la violence en Équateur avec attentats à la voiture piégée, cadavres démembrés pendus aux ponts ou massacres entre prisonniers. Et désormais les enlèvements à répétition.

Dans cet épicentre des expéditions de cocaïne vers les États-Unis et l’Europe,1000 homicides ont déjà été recensés en 2023.

Il se développe dans le pays « une peur croissante, renforcée par une campagne de terreur et d’attentats » alors que le gouvernement n’est pas en mesure d’enrayer l’insécurité croissante, indique à l’AFP M. Cordova.

L’État tente pourtant de réagir en imposant l’état d’urgence dans les provinces et les villes les plus touchées, envoyant les militaires patrouiller dans les rues pour diminuer la criminalité.

Si la violence en Équateur n’a pas encore atteint celle des pires périodes sous influence des narcotrafiquants au Mexique ou en Colombie dans les années 1980-90, « nous sommes sur une voie similaire », estime l’experte en sécurité Carla Alvarez, selon laquelle la probabilité de kidnapping, extorsions ou assassinat a quintuplé dans le pays.

La criminalité liée au trafic de drogue a entraîné un quasi-doublement du taux d’homicides entre 2021 et 2022, passant de 14 à 25 pour 100 000 habitants.

Parallèlement, l’extorsion contre des chefs d’entreprises est en hausse, avec quelque 2700 rapports de ce type enregistrés cette année.

Miguel, 40 ans, qui a demandé à ne pas être identifié, a été menacé d’enlèvement pendant un mois parce qu’il refusait de s’acquitter de 20 000 dollars pour sa protection. Selon l’enquête, ce patron d’entreprise de BTP a reçu des photos le montrant sous filature et des messages d’avertissement.

Dans ce contexte de terreur, les élections générales anticipées du 20 août, après la dissolution du parlement par le président Guillermo Lasso qui ne se représente pas, pourraient favoriser les candidats tenants d’une « solution forte » contre le crime organisé, selon M. Cordova.