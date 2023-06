Marcus Villeneuve (@marcuus): le coiffeur des stars qui épate sur Instagram

Coiffeur depuis 2010, Marcus Villeneuve connaît aujourd’hui un succès monstre grâce à sa présence remarquée sur les réseaux sociaux.

Dans son cas, c’est plutôt son métier de coiffeur qui l’a rendu populaire sur le web. Il lui arrive maintenant de faire quelques partenariats rémunérés sur Instagram, même s’il ne s’agit pas de son travail principal, dit-il.

Celui qui coiffe régulièrement Véronique Cloutier, Marilou, Julie St-Pierre, Annie Villeneuve, Marjo et, plus récemment, le maire Bruno Marchand confie que sa populaire page Instagram [Marcuuus], suivie par plus de 42 000 abonnés, a fait mousser l’achalandage de son salon de coiffure de Québec de 80%.

Même si la création de contenu n’est pour lui qu’un simple «petit plus», le coiffeur de 34 ans admet qu’elle lui permet de faire des partenariats rémunérés et des échanges de services, bénéfiques à son entreprise.

Photo Stevens Leblanc

«Je n’ai pas besoin de ça [création de contenu] pour vivre. Je vais y chercher les avantages et les inconvénients, je n’en ai pas de besoin puisque ce n’est pas mon rythme de vie», dit-il, alors qu'il ne s'impose pas d'objectif en terme de nombre de publications par semaine.

Ouvert depuis 2015, le salon Chez Marcus – L’espace est passé de deux à quatorze employés en deux ans.