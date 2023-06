Pour un cadeau de 200 000$ de Justin Trudeau, soyez 2E!

Le gouvernement Trudeau a tourné en caricature une volonté noble de donner leur place dans la société aux citoyens issus de minorités. À vouloir jouer aux inclusifs extrêmes en toutes matières, on a créé de pures aberrations qui apparaissent comme de grossières injustices aux yeux des gens raisonnables.

Le cas le plus récent m’a renversé : le programme de technologies propres en agriculture offre deux niveaux de subventions. À l’acquisition d’une technologie verte, l’homme blanc agriculteur recevra un remboursement de 40 % du montant. Pour le même achat, une femme, une personne des minorités visibles, un Autochtone, un jeune, un handicapé ou une personne qui s’identifie comme 2ELGBTQI+ recevra 50 %.

Comme le programme peut soutenir des projets jusqu’à une hauteur 2 millions $, la différence peut être substantielle. Calcul rapide : 40 % de 2 millions $, c’est 800 000 $ ; 50 %, ça monte à 1 million $. Donc un beau 200 000 $ supplémentaire pour l’achat du même équipement agricole. Parce que vous entrez dans une catégorie.

Équipements verts

Pourtant le but de ce programme, c’est de décarboner l’économie. S’il fallait faire varier la subvention en pourcentage, ce devrait être en fonction de l’efficacité de la nouvelle technologie, de son rendement en matière de réduction des GES. Pas en fonction de la couleur de la peau ou des pratiques sexuelles du demandeur.

Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est l’administration d’un tel programme.

Les programmes gouvernementaux s’administrent bien lorsque les critères sont clairs. Vous cochez une case, vous fournissez la preuve documentaire, le fonctionnaire constate et procède au traitement de la demande.

Qu’en est-il d’un critère comme l’appartenance aux 2ELGBTQI+ ? D’ailleurs dans un autre programme du même ministère, celui de l’Agriculture, on parle plutôt de 2SLGBTQI+.

Même chose ? Différent ? De toute manière, le code secret de lettres, de chiffres et du + qu’on doit aligner pour se dire VRAIMENT inclusif change chaque année.

Qui vérifie quoi ?

Lorsqu’un agriculteur coche la case 2ELGBTQI+, qui vérifie quoi ? D’abord, je suis convaincu qu’il n’y a pas trois fonctionnaires dans tout le ministère de l’Agriculture qui soient capables de nommer ce que représente chacune des lettres et le 2 et le +. Comme 99,9 % de la population d’ailleurs.

Et puis en supposant qu’une personne dise s’identifier à l’une des lettres, on vérifie quoi ? Ses pratiques sexuelles ? Ses préférences ? Ses fantasmes aussi ? L’agriculteur marié, mais qui a eu une expérience avec un autre homme à 20 ans peut-il se catégoriser bisexuel ? Faut-il fournir des photos tout nus ? Une déclaration asser-mentée du partenaire de l’époque ?

Et puis le + est là pour inclure les personnes qui s’identifient à une diversité encore plus grande de groupes sexuels et de genre. Cela pourrait vous inclure.

Pour 200 000 $, il est tentant de recommander à toutes les personnes raisonnables de cocher là. Aucun fonctionnaire n’osera vous questionner là-dessus. De toute façon, si vous vous déclarez d’une minorité, vous poser la moindre question serait discriminatoire !

À un point, il faut répondre à l’absurde par l’absurde !