Québec manque de «vision» pour l’habitation

Le gouvernement québécois n’a pas un projet clair pour sa politique d’habitation, croit la mairesse Valérie Plante, qui demande directement de l'argent à Ottawa.

«Il faut avoir une vision et je pense que c’est ça que je trouve qui manque en ce moment», a souligné Mme Plante en point de presse vendredi après-midi.

«Où est-ce qu’on s’en va, c’est quoi les échéanciers, c’est quoi les objectifs?» a-t-elle pointé.

Quelques heures plus tôt, la mairesse rencontrait le premier ministre canadien Justin Trudeau. Elle a notamment réclamé qu’Ottawa verse plus d’argent directement aux villes afin d’aller de l’avant avec leurs projets d’habitation.

«Les programmes d’habitation qui partent du fédéral et qui vont directement aux villes, ce programme d’habitation fonctionne. Ça, on est content, on aimerait en avoir plus», a-t-elle expliqué.

Cela fait déjà plusieurs semaines que Mme Plante réclame de l’argent au gouvernement Trudeau, mais aussi à Québec, afin de financer la construction de logements sociaux à Montréal.

La mairesse n’est pas satisfaite des 79 millions $ proposés dans le cadre du programme AccèsLogis lors du budget provincial dévoilé en mars dernier.

«Définitivement, le message que je porte: on veut plus d’initiatives directement aux villes, mais on souhaite également aller faire des demandes avec le provincial», a résumé Mme Plante.