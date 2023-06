Eve Martel: quitter un job à 100 000 $ pour devenir influenceuse

Après avoir travaillé pendant près de 20 ans dans le monde de la publicité, Eve Martel a décidé, il y a sept ans, de lâcher un poste de direction et un salaire de près de 100 000$ par année pour se consacrer à la création de contenu sur les réseaux sociaux.

«Tout le monde me décourageait de le faire, c’était hyper stressant», dit l’influenceuse âgée de 52 ans.

Photo Elisa Cloutier

En plus de maîtriser le langage issu du monde publicitaire, Eve Martel se crée des objectifs mensuels, prévoit des actions pour faire augmenter son nombre d’abonnés, divise son temps hebdomadaire sur un tableau brainstorm, à l’image de son ancienne vie.

Agir en «grande sœur»

Spécialisée en création culinaire, en bien-être et en décoration, Eve Martel dit vouloir agir en «grande sœur» auprès de ses abonnés. «Ce que j’aime, c’est prendre soin des autres, les aider. C’est mon côté “grande sœur”», dit-elle.

Autrice de deux livres, dont son plus récent s'intitule Mangez bien, dépensez moins, celle que d’autres influenceurs considèrent comme la «senior» du métier affirme que, pour réussir dans ce domaine «stressant», il faut «s’adapter continuellement, être proactif et savoir bien se vendre».

«Je suis un bon exemple qui démontre qu’on n’a pas besoin d’avoir 100 000 abonnés pour bien gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’avoir une niche que les gens comprennent et que les annonceurs comprennent», dit-elle.

Sarah Couture: une pionnière à Québec

Photo Stevens Leblanc

Assurément l’une des pionnières du métier à Québec, Sarah Couture connaît toujours un vif succès sur les réseaux sociaux, après près de 10 ans de métier.

«Je suis un fossile!» lance-t-elle en riant.

«Le terme influenceur n’existait même pas lorsque j’ai commencé mon blogue [Les trouvailles de Sarah]. Je ne pensais même pas faire ce que je fais aujourd’hui», avoue la bachelière en communication publique, qui propose entre autres des trouvailles mode et des trucs beauté sur ses plateformes.

À la tête de son entreprise

De finaliste à l’émission Occupation double en 2012 à la tête de sa propre entreprise, en plus d’être maman d’une petite fille de deux ans, Sarah Couture se dit fière du chemin parcouru. Elle a même une adjointe à temps complet depuis près de six ans.

«Je ne me suis pas dénaturée [...] J’ai commencé en allant magasiner, je me prenais en photo dans les cabines avec mes trouvailles et encore aujourd’hui, ça colle à moi, mais ça a évolué», dit-elle. Pour ce faire, elle admet refuser presque quotidiennement des demandes de marques ou d’annonceurs qui souhaiteraient travailler avec elle, si ceux-ci ne la représentent pas. «Ceux qui acceptent tout, ça leur enlève de la crédibilité, selon moi», affirme l’influenceuse de 34 ans.

Photo Stevens Leblanc

Au cours des prochaines années, Sarah Couture, qui a récemment dessiné des sacs à main en collaboration avec l’entreprise québécoise Lambert, voudrait lancer sa propre marque, sans préciser encore dans quel domaine.

«C’est un rêve que j’ai depuis longtemps. Je promeus les autres et j’aime ça, mais pourquoi je ne ferais pas mes propres choses?» dit l’entrepreneure, qui partage son quotidien avec quelque 388 000 personnes sur les réseaux sociaux.

Lucie-Rose Lévesque: travailler sans relâche

Photo fournie par Lucie-Rose Lévesque

Ancienne journaliste, rédactrice en chef et attachée de presse notamment de l’ancien ministre des Ressources naturelles et de la Faune Clément Gignac, Lucie-Rose Lévesque est arrivée bien outillée dans le monde du marketing d’influence en 2016.

Elle concentre son contenu sur la mode et la beauté, en plus d’aborder la vie de famille, étant elle-même mère de quatre enfants, dont deux âgés de 11 et 8 ans et des jumeaux de 4 ans.

L’influenceuse de 34 ans a le sens du marketing très développé et les entreprises sont nombreuses à la choisir pour la faire représenter leur marque. Ainsi, chaque semaine, elle produit près de cinq vidéos publicitaires, en partenariat avec Metro, Catelli, Best Buy, Canadian Tire ou Garnier, pour ne nommer que celles-là. «Ça prend de la rigueur, du respect des tombées, du professionnalisme et, surtout, écrire sans fautes», dit-elle.

La travailleuse autonome originaire d’Amqui se donne peu de répit: elle travaille les fins de semaine et confie qu’elle n’a pas pris de vacances depuis ses débuts, il y a sept ans. «C’est jour et nuit, on y pense toujours. Je me mets aussi une pression moi-même à répondre à tout le monde», avoue celle qui a aussi récemment publié son premier livre, une histoire pour enfants intitulée Petites loutres en cavale.

Marcus Villeneuve: le coiffeur des stars

Photo Stevens Leblanc

Coiffeur depuis 2010, Marcus Villeneuve connaît aujourd’hui un succès monstre grâce à sa présence remarquée sur les réseaux sociaux.

Dans son cas, c’est plutôt son métier de coiffeur qui l’a rendu populaire sur la Toile. Il lui arrive maintenant de faire quelques partenariats rémunérés sur Instagram, même s’il ne s’agit pas de son travail principal, dit-il.

Celui qui coiffe régulièrement Véronique Cloutier, Marilou, Julie St-Pierre, Annie Villeneuve, Marjo et, plus récemment, le maire Bruno Marchand confie que sa populaire page Instagram [Marcuuus], suivie par plus de 42 000 abonnés, a fait mousser l’achalandage de son salon de coiffure de Québec de 80%. Même si la création de contenu n’est pour lui qu’un simple «petit plus», le coiffeur de 34 ans admet qu’elle lui permet de faire des partenariats rémunérés et des échanges de services, bénéfiques à son entreprise.

Photo Stevens Leblanc

«Je n’ai pas besoin de ça [création de contenu] pour vivre. Je vais y chercher les avantages et les inconvénients, je n’en ai pas de besoin puisque ce n’est pas mon rythme de vie», dit-il, en parlant par exemple de la constance de publications sur les réseaux sociaux.

Ouvert depuis 2015, le salon Chez Marcus – L’espace est passé de deux à quatorze employés en deux ans.

Emy Lalune: d’enseignante à influenceuse

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Diplômée en enseignement primaire, Emy Gernaey, mieux connue sous le pseudonyme d’Emy Lalune sur les réseaux sociaux, fait sensation sur TikTok auprès des jeunes, depuis au moins deux ans. Son compte est d’ailleurs suivi par plus de 1,4 million d’abonnés.

La jeune femme s’est fait connaître en pleine pandémie, en se mettant notamment en scène à travers différents sketches dans les classes où elle effectuait des remplacements, une fois les élèves partis.

«Quand j’étais plus jeune, je rêvais d’être actrice, ou comédienne, je voulais faire de la télé. Avec les réseaux sociaux, j’ai réalisé que je pouvais le faire par moi-même en me créant une plateforme», dit-elle.

Aujourd’hui, elle axe son contenu, entre autres, sur la mode en friperie, la transformation de vêtements de seconde main et les sketches humoristiques. En plus d’écrire son deuxième roman jeunesse, à paraître en septembre, elle réalise plusieurs partenariats rémunérés sous le signe de «l’apprentissage», ou qui font passer un message.