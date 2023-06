Six chansons pour redécouvrir Shania Twain

L’attente tire à sa fin: Shania Twain renoue avec le public québécois ce week-end après cinq années d’absence. Vous cherchez les bonnes chansons à écouter pour vous mettre dans l’ambiance? Voici six titres à glisser dans vos écouteurs pour revisiter chaque album de la chanteuse.

What Made You Say That (Shania Twain)

Si Shania Twain est reconnue pour ses talents d’auteure-compositrice-interprète, c’est avec une reprise qu’elle a lancé sa carrière: What Made You Say That, titre emprunté au répertoire de l’Américain Wayne Massey. La version de notre icône canadienne n’a initialement pas fait de grands remous sur les palmarès, mais ses succès subséquents ont permis aux fans de découvrir ce petit bijou country ensoleillé caché dans le passé de la chanteuse.

Any Man of Mine (The Woman in Me)

C’est en 1995 que Shania Twain a atteint pour la toute première fois le sommet des palmarès avec la pièce Any Man of Mine, deuxième extrait de son album The Woman in Me. Depuis entendue dans tous les cours de danse en ligne, cette chanson représente la quintessence même de l’artiste: du country pur, irrésistible et diablement accrocheur.

Man! I Feel Like a Woman (Come On Over)

Difficile de choisir un seul titre de l’album Come On Over tant il a été populaire et influent; au total, 12 des 16 chansons ont connu une belle vie sur les ondes radiophoniques de la planète. Si certains penchent pour That Don’t Impress Me Much – et son vidéoclip légendaire –, on craque davantage pour l’endiablée Man! I Feel Like Woman. Cet hymne ultra festif, incontournable des soirées karaoké, est un véritable condensé de bonne humeur qui requinque à chaque écoute.

It Only Hurts When I’m Breathing (Up!)

Sur papier, la ballade It Only Hurts When I’m Breathing devrait jurer en contraste avec les autres titres bien vitaminés de l’album Up!. Mais c’est pourtant tout le contraire qui se produit: la vulnérabilité dont Shania Twain fait preuve est d’autant plus touchante au beau milieu d’un opus composé majoritairement de ritournelles lumineuses et entraînantes.

Life’s About to Get Good (Now)

La chanteuse s’est servie de Life’a About to Get Good pour annoncer son grand retour sur disque avec Now, 15 années après la sortie de Up! Et ce titre était particulièrement bien choisi; car pour les fans de Shania Twain, la vie allait réellement prendre un tournant plus heureux avec du nouveau matériel original de leur idole. L’album a beau ne pas avoir reçu l’appui de la critique, il marquait tout de même une nouvelle ère dans la carrière de la Canadienne, chose qui méritait grandement d’être célébrée.

Pretty Liar (Queen of Me)

Shania Twain montre les dents – en sortant les jurons – pour une rare fois sur Pretty Liar, paru plus tôt cette année. La pièce n’a pas été lancée en extrait radio, mais elle nous a conquis dès sa première écoute avec son refrain pimpant et son rythme rappelant l’univers musical d’un jeune Bruno Mars. Bref, un vers d’oreille délicieusement tenace qui met parfaitement bien la table pour le retour de la chanteuse dans la Belle Province.