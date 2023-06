Terrorisés par des paons: des citoyens à bout se vengent

Des citoyens qui en avaient marre d’être intimidés et terrorisés par un groupe de paons auraient décidé de «prendre les choses en main», forçant les organismes de protection des animaux à organiser une mission de secours après que trois d’entre eux aient été tués.

«Deux ont été tués par voiture, qui ont été vus alors qu’elle leur fonçait délibérément dessus, et un autre avait de l’écume qui lui sortait du bec et avait clairement été empoisonné», a relaté la propriétaire d’un refuge pour animaux, Mel James, au «Telegraph» vendredi.

Véhicules endommagés, rétroviseurs arrachés, portes d’entrée picorées, hurlement en pleine nuit, attaques: voilà maintenant plus de cinq ans qu’un groupe d’une trentaine de paons tiendraient pour otage la ville de Maryport, dans l’ouest de l’Angleterre.

Appréciés par plusieurs citoyens, ces oiseaux, qui appartenaient initialement à un hôtel ayant fermé ses portes, seraient devenus une nuisance au fil du temps, endommageant plusieurs propriétés ou s’attaquant à des enfants dans leur propre jardin.

«J’ai acheté [ma voiture] il y a seulement six mois et elle est déjà couverte de traces de bec. Ils viennent, s’assoient et l’éraflent avec leurs griffes, et les mâles voient leurs réflexions dans les miroirs et les picorent. Ils s’attaquent littéralement à eux-mêmes, mais les seuls dommages sont à la voiture», a déploré l’un des habitants, Luke Pearson, au média britannique.

D’autres sont aussi dérangeants, tandis qu’ils hurlent sur les toits en pleine nuit ou picorent les portes d’entrée pour obtenir de la nourriture.

Mais il ne serait pas facile de relocaliser le groupe, bien que plusieurs manoirs et autres airs ouvertes aient déjà accepté de les recevoir, selon Mel James.

«Les y amener est un gros exercice logistique parce qu’ils ne sont pas faciles à attraper. Ça veut dire fermetures de route et l’aide de la police et de la brigade de feu», a-t-elle décrit, précisant néanmoins que tout cela est devenu nécessaire pour la sécurité des oiseaux depuis que certains auraient «pris les choses en main».