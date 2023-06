Trois pinots de courses pour le GP de Montréal

À 10 jours près, ça fait maintenant 10 ans que j’écris sur le vin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et ça curieusement débuté avec une sélection de vins pour souligner le Grand-Prix de Formule 1 à Montréal. Étant passionné de pinot noir, je vous en propose trois qui vous permettront de bien souligner le Grand-Prix qui se déroule en fin de semaine.

Buvez moins. Buvez mieux.

Chacra, Barda 2021, Patagonie, Argentine

35,50 $ - Code SAQ 11517515 – 12,5 %

L’un des meilleurs producteurs de pinot noir dans le Nouveau-Monde se trouve tout au sud de l’Argentine, dans le climat frais et tempéré de la Patagonie. Issue de jeunes vignes et d’un millésime compliqué, la cuvée Barda offre un nez très charmeur de fruits noirs et une touche épicée. En bouche, le vin est soyeux avec une belle densité de fruit. Long et harmonieux, il saura plaire (et déjouer) les amateurs les plus pointus.

★★★ 1⁄2 $$$

Maison Roche de Bellene, Cuvée Réserve 2020, Bourgogne, France

27,75 $ - Code SAQ 12577683 – 13 %

Vigneron à la fois excentrique et talentueux, Nicolas Potel nous propose ici un bourgogne « d’entrée de gamme » provenant de vignobles de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. Nettement plus convaincant que les années précédentes, le 2020 affiche un nez bien parfumé de groseilles, de myrtilles, de fleurs et de thé. D’assez bonne densité en bouche avec un côté aérien et une finale fruitée.

★★★ $$ 1⁄2

Gabin et Félix Richoux, Irancy 2018, France

37,00 $ - Code SAQ 14946497 – 15 % - Bio

Du vrai pinot de course, crinqué par une année solaire ! Avec 15 % d’alcool, c’est évidemment fort atypique, d’autant que l’Irancy est la région la plus septentrionale de la Bourgogne. Le vin impressionne par sa masse fruitée, ses tanins soyeux et sa longueur, le tout s’articulant autour d’une acidité fine et une noble amertume. Disponible dès la semaine prochaine en SAQ.

★★★ 1⁄2 $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.