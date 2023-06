LeddarTech va entrer au NASDAQ de New York... pour rester québécoise !

L’entrée de la techno québécoise LeddarTech à la bourse Nasdaq plus tard cette année, au-delà de générer du capital pour déployer ses solutions d’aide à la conduite automobile, favorisera son maintien à Québec, selon son PDG Charles Boulanger.

«C’est une façon de garder l’entreprise et son siège social à Québec le plus longtemps possible, bien qu’on ne soit jamais à l’abri. Ça permet de lever des capitaux et sinon, il aurait fallu s’associer à un grand joueur», considère M. Boulanger.

«On devient global. La direction demeure québécoise», ajoute-t-il.

LeddarTech a développé des systèmes d’aide à la conduite automobile grâce à des logiciels de détection ultraperformants. Son inscription en bourse, envisagée depuis environ deux ans, se fera par l’entremise d’une fusion avec Prospector Capital, une société publique à vocation spécifique déjà inscrite au Nasdaq.

Forte demande

La transaction annoncée en début de semaine valorise l’entreprise de Québec à hauteur de 348M$ US et elle doit apporter 66M$ US en capital pour financer la commercialisation des produits de LeddarTech, dont le marché est planétaire. Les actionnaires actuels de LeddarTech demeurent majoritaires.

«On a beaucoup de traction de nos clients, on a de la demande. On est un joueur de premier plan dans ce qu’on fait et il fallait saisir l’opportunité d’entrer en bourse parce que c’est maintenant que le marché demande une technologie comme la nôtre», a expliqué M. Boulanger.

Il a bon espoir que les marchés vont rebondir et qu’alors LeddarTech sera bien positionnée pour récolter davantage de fonds pour sa croissance.

Le titre de LeddarTech va s’échanger sous l’appellation LDTC, quelque part au dernier trimestre de cette année. Une fois le passage en bourse complété, Charles Boulanger, PDG de l’entreprise depuis 10 ans, cédera son poste à Frantz Saintellemy, actuellement chef de l’exploitation. M. Boulanger demeurera engagé dans l’aventure à titre de conseiller spécial et membre du conseil. Il se dit fier d’avoir amené LeddarTech vers la bourse.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Une PME à la conquête du monde

«Il y a une grande révolution en cours dans le marché automobile, que les gens sous-estiment. Nous, on est au cœur de ça. Une petite entreprise de Québec issue de l’Institut national d’optique, qu’on amène au niveau mondial», observe-t-il.

Les solutions mises de l’avant par LeddarTech pour détecter les obstacles à la conduite et fusionner l’information des différents capteurs permettraient de réduire les coûts de 30 à 40% pour les manufacturiers.

LeddarTech lorgne le marché des véhicules traditionnels, s’adaptant notamment à tous les capteurs déjà utilisés par l’industrie auto, qui doit actuellement recourir à une vingtaine de logiciels d’aide à la conduite différents, selon les modèles. Elle vient donc simplifier le travail des fabricants.

L’entreprise est aussi bien positionnée vers l’avenir, offrant une composante essentielle des véhicules autonomes.

«On permet aux véhicules d’avoir une meilleure représentation de l’environnement. C’est ce qui rend le véhicule intelligent», souligne Charles Boulanger.

Les organismes de réglementation exigent maintenant des constructeurs automobiles qu’ils comblent les faiblesses humaines avec l’assistance à la conduite.

Fondée en 2007, LeddarTech possède des installations à Québec, à Montréal, à Toronto et à Tel-Aviv.