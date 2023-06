LEFEBVRE, Jacques



Le 30 mai 2023 à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Lefebvre.Il laisse dans le deuil ses frères Gaetan (Claire) et André, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église Saints-Anges, 1400, Saint-Joseph, Lachine, Qc, H8S 2M8, le vendredi 30 juin à 10h. Condoléances de 9h à 10h. L'inhumation suivra au cimetière de La Présentation de Dorval à 14h.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoires à une oeuvre de charité de votre choix ou à la Fondation des maladies du coeur, seraient grandement appréciés.info@voluntas.ca