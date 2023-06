FAULKNER, Pierre



À Laval, le 6 juin 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Pierre Faulkner, époux de Mme Fernande Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Céline (Laurent), Ghislaine et Manon (Stéphane), ses petits-enfants Marie-Christine, Cynthia, Sébastien et Jon William, ses quatre arrière-petits-enfants, sa soeur Denise, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 22 juin de 12h à 17h et de 18h à 20h au :FABREVILLE450-473-5934 |Les funérailles auront lieu le vendredi 23 juin à 10h à l'église de La Visitation au 1847 boul. Gouin Est, Montréal, suivies de l'inhumation au Cimetière Sault-au-Récollet situé à l'arrière de l'église de La Visitation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.