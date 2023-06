DESJARDINS, Yolande



Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 7 juin, à l'âge de 75 ans, est décédée paisiblement Yolande Desjardins, fille de feu Rémi Desjardins et de feu Lucille Corbeil.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Maurice, Lise (feu Roger Vallée) et André (Louise Dorion), ses neveux et nièces : Annie, Benoît, Gabriel et Stéphanie et leurs familles ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 9 juillet dès 13h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié.