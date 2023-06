MELANÇON, Georges



À St-Jérôme, le 13 juin 2023, est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur Georges Melançon, époux de feu madame Ghislaine Daoust.Il laisse dans le deuil ses enfants Jackie (Dominique Laurin), André (Chantal Martin) et Josée, ses petits-enfants Keven et Guillaume, ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 juin 2023 de 13h à 20h à laDESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne cérémonie de dernier adieu aura lieu au salon à 19h.