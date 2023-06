5 endroits pour voir des animaux sauvages en liberté près de Québec

Domaine Le Pic-Bois : pour observer l’ours noir

Au Domaine Le Pic-Bois de Saint-Aimé-des-Lacs, à environ deux heures de Québec, un guide vous informera de l’habitat et des habitudes de vie des ours noirs.

Puis, du haut d’un mirador, en sécurité et à l’abri des intempéries, vous pourrez les observer et les photographier à moins de 20 mètres.

L’excursion dure environ trois heures, tandis que la marche menant au mirador prend une quinzaine de minutes. En chemin, on découvre la faune et la flore de la forêt du domaine.

150, chemin du Pied-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs

Ouvert jusqu’au 10 octobre

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente : le paradis des oiseaux

À une cinquantaine de kilomètres de Québec, près de Saint-Joachim, la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente abrite plus de 180 espèces d’oiseaux et 30 espèces de mammifères, dont certaines sont en péril, comme le faucon pèlerin et le goglu des prés. On y trouve aussi au-delà de 20 espèces de canards et d’oies, une dizaine d’espèces d’oiseaux de proie et 30 espèces de parulines.

Canard branchu, busard Saint-Martin, grand pic, gélinotte huppée, piranga écarlate, passerin indigo, paruline flamboyante et grande oie des neiges y logent. Le marécage côtier abrite également des carouges à épaulettes, des bruants des marais et des canards noirs.

570, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim

Ouverte toute l’année (sauf du 23 décembre au 3 janvier) de 8 h 30 à 16 h (17 h jusqu’au 29 octobre)

Réserve faunique des Laurentides : les espèces de chez nous

Entre les régions de Québec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Réserve faunique des Laurentides offre une faune omniprésente sur 7861 km2. On y trouve entre autres un site d’observation sécuritaire, où un guide-interprète expérimenté démystifie l’ours noir.

Parmi les espèces à observer, notons les caribous, réintroduits dans les années 1960 et 1970 après la destruction du cheptel original. On y voit aussi des castors, des lièvres d’Amérique, des loups, des lynx, des martres d’Amérique, des orignaux, des pékans, des porcs-épics et des renards.

Une grande variété d’oiseaux nichent ou vivent aux abords des plans d’eau, dont des gélinottes huppées, des hérons, des huards à collier et des tétras du Canada.

Accueil Camp Mercier : kilomètre 94 de la route 175

Accueil La Loutre : kilomètre 135 de la route 175

Accueil Gite-du-Berger : kilomètre 38 de la route 169

Ouverte toute l’année à des heures variables

Parc national de la Jacques-Cartier : marcher avec les bêtes

Reconnu pour ses sentiers pédestres, le Parc national de la Jacques-Cartier, c’est aussi un endroit où l’orignal est bien présent. Plusieurs familles de castors vivent aussi le long du sentier Scotora. Avec un peu de chance, on peut observer aussi des cerfs de Virginie, des renards et des porcs-épics à différents endroits. Sans oublier 130 espèces d’oiseaux.

103, chemin du Parc-National, Stoneham-et-Tewkesbury

Ouvert toute l’année, mais à des horaires et des endroits variables

Marais du Nord : gardez les yeux ouverts

À moins de 30 minutes du Vieux-Québec, au nord du lac Saint-Charles, 194 espèces d’oiseaux peuvent y être vues : grand héron, butor d’Amérique, bihoreau gris, balbuzard pêcheur, garrot d’Islande, marouette de Caroline, roselin pourpré, etc. Sans oublier des mésanges, des sittelles, des geais bleus et des canards colverts. Huit kilomètres de sentiers permettent aussi de côtoyer visons, loutres, castors, lièvres et chevreuils, 30 espèces de mammifères et 10 types de reptiles.

1100, chemin de la Grande-Ligne, Stoneham-et-Tewkesbury

Ouvert toute l’année de 8 h à 17 h