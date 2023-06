SCHLEGEL, Agnès

(née Buholzer)



Paisiblement à son domicile de Sutton, le mardi 13 juin 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Agnès Buholzer, épouse de feu M. Gustave Schlegel Senior.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gustave Jr. (Solange), Heinz (Marianne), Claude (Louise) et feu Madeleine (Simon), ses quatorze petits-enfants et ses vingt arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.Les arrangements ont été confiés au salon funéraire :SUTTON, QC J0E 2K0450-263-1212 www.desourdy.ca