OUELLETTE, Jean Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean Paul Ouellette survenu le 14 juin 2023, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Mathieu Ouellette, ses deux filles Anne-Marie et Hélène, ses gendres Martin et Sylvain, ses sept petits-enfants, Asia, Mathis, Anne-Frédérique, Justin, Kiara, Gabriel et Lily-Maude, ainsi que ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juillet 2023, de 14h à 16h30 et de 18h à 21h ainsi qu'à compter de 9h le samedi 8 juillet au complexe funéraire :FABREVILLE - LAVALTél. 450.473.5934Les funérailles auront lieu ce même samedi, à 11h à l'Église St-Ferdinand située au 3250 rue Esther, Fabreville, Laval, H7P 4X3.La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital de la Cité-de-la-santé pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Rein.