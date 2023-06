LEGAULT, Robert



À l'hôpital Jean-Talon, le 11 juin 2023, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Robert Legault, demeurant au CHSLD de St-Michel. L'ont précédé: sa fille Manon, ses soeurs Claire et Jeannine.Il laisse dans le deuil son fils Patrick (Maryse Heon); ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Sarah (Vincent Roy) et Simon; ses arrière-petits-enfants: Charlie et Rose; sa soeur Carmen (feu Fernand Guitard); son neveu Serge Guitard (Huguette Pellerin) et ses deux fils Jonathan et Francis Guitard. Se souviendront de lui plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.En guise de sympathie, des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. L'inhumation au cimetière Le repos St-Francois d'Assise aura lieu à une date ultérieure.