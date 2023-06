LEFRANÇOIS LECLERC, Nicole



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre mère Nicole Leclerc, qui est allée rejoindre notre père Denis Lefrançois. Le 12 juin 2023, elle est partie paisiblement entourée de sa petite famille dans l'amour et le respect.Elle laisse dans le deuil ses filles Linda (Ricardo), Julie (Martin) et Martine (Danny), ses petits-enfants Raphael, William, Béatrice (Félix), Nathan, Charlotte, Sarah-Maude, et Maéva, ses deux soeurs Diane et Chantale (Alain), sa précieuse amie Nicole Marcil Boyer ainsi que de nombreux parents et amis.Un recueillement aura lieu en toute intimité en sa douce mémoire. Merci d'être avec nous en pensée.Un merci spéciale au Dre Marie-Ève Lemieux et à l'infirmier Christian Demers, votre présence et votre grandeur d'âme ont fait toute la différence. Merci du fond du coeur.