DALPÉ, Robert



À Boucherville, le 12 juin 2023, est décédé Robert Dalpé, à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Murielle Savaria, ses filles Lyne (Jocelyn) et Isabelle (Martin), ses petits-enfants : Claudia, Simon-Pier, Florence, Rosalie et Mathilde et leurs conjoints(e) et de nombreux parents et amis(es).La famille vous accueillera le samedi 24 juin de 12 h à 16 h au complexe:Un hommage lui sera rendu à 16 h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Source Bleue.