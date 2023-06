FORTIN née RAICHE, Paulette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Paulette Raiche Fortin, épouse de feu Yvon Fortin, survenu le 7 juin 2023, à l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Denis) et Sylvain (Johanne), ses petits-enfants Mathieu, Karine, Yannick, ses arrière-petits-enfants Élodie, Alexis, Xavier, Olivier et Félix, son frère et sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 1er juillet 2023, et la famille vous accueillera ce même jour à compter de 13h00 au salon funéraire :6500 BOUL. COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC, J3Y 8Z4Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec, ou la Société canadienne du cancer.