FOREST, Monique

née Lamarche



À L'Épiphanie, le 6 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Monique Lamarche, épouse de feu M. Léo Forest.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Noël), Jean (Sophie), Marcel (Guylaine) et Odette, ses petits-enfants Samuel, Katherine, Carolyn et Amélie, ses arrière-petits- fils Éloi et Henri, sa soeur Noëlla, son frère Joseph, son beau-frère Raynald ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée aux:5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu le jeudi 22 juin à 15h à l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière de L'Épiphanie. Heures de visites: le jeudi 22 juin dès midi.Au lieu de fleurs, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.