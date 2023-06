MATHIEU, Roland



À Lasalle, à son domicile, le 11 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Roland Mathieu, époux de feu Denise Masse et fils de feu Albert Mathieu et feu Antoinette Leduc.Il laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juillet 2023 de 14h à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.