MASSICOTTE, Jérôme



Le 29 mai 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Jérôme Massicotte, retraité de la Ville de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse, Jacqueline Gaudet, ses enfants, Hélène (Bernard), feu Normand (Danielle) et Manon (Stéphane), ses petits-enfants, Maxime, Maude, Camille, Annie-Claire, Marianne et Amélie, sa soeur Thérèse Massicotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 juin entre 14h et 17h et entre 19h et 21h au3198, RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL(Stationnement à l'arrière)