Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Fuudge rime avec grunge

Photo fournie par Disques Folivora

Moins psychédélique, plus grunge, aussi abrasif, ... qu’un cauchemar devienne si vrai, le nouvel album de Fuudge, garde le même objectif que les précédentes créations de David Bujold malgré son évolution stylistique : nous décaper les oreilles. On pourra déceler de nombreuses influences au stoner rock bien pesant de Fuudge, mais cette nouvelle série de chansons rappelle à certains égards le Nirvana d’avant et d’après Nevermind. Le grunge revivrait-il au Québec ? Ce n’est pas moi qui vais m’en plaindre.

► Où : Maintenant en vente

—Cédric Bélanger

Beau a peur

Photo Leonine tirée d’Allocine

Après Hérédité et Midsommar, le maître de l’horreur Ari Aster revient avec un troisième cauchemar : Beau a peur, maintenant disponible en format numérique.

Outre sa prémisse – celle d’un homme sensible tentant de s’affranchir des démons de son passé –, ce long métrage américain intrigue par sa distribution où Joaquin Phoenix, Patti Lupone et Nathan Lane croisent des talents d’ici tels que Théodore Pellerin, Manuel Tadros, Luis Oliva et Catherine Bérubé.

Préparez les rations de popcorn – le film dure près de trois heures ! – et installez-vous confortablement pour un voyage vers l’inattendu dont on ne revient pas forcément indemne.

► Où : Disponible en format numérique

—Bruno Lapointe

Villeneuve Pironi

Photo d’archives

Alors que la fin de semaine du Grand Prix bat son plein, ce documentaire fascinant du réalisateur Torquil Jones propose de nous faire revivre la rivalité mythique entre les légendaires coureurs automobiles Gilles Villeneuve et Didier Pironi, lors de la saison 1982 de Formule 1. Construit autour d’images spectaculaires des courses de l’époque et d’entrevues réalisées avec les proches des deux anciens coéquipiers chez Ferrari, le film s’attarde notamment à « la trahison » de Pironi, alors que le Français avait « volé » la victoire à Villeneuve en le dépassant pendant les derniers tours du Grand Prix de Saint-Marin, en Italie. Deux semaines plus tard, le célèbre pilote québécois perdait la vie en piste, pendant les qualifications du Grand Prix de Belgique, le 8 mai 1982.

► Où : Disponible sur Crave

—Maxime Demers

Sexe, drogue, danse et yoga

Photo fournie par les éditions La Mèche

Il y a quelque chose de perturbant dans le fait de lire – voire de dévorer – ce roman racontant l’histoire vraie de l’autrice : une danseuse nue toxicomane, très heureuse de la vie qu’elle a choisie (dont elle rêvait, en fait). On entre dans son monde, un peu troublé de savoir qu’il est véritablement le sien et en espérant, surtout, que l’histoire finisse bien. On aime le ton franc, le vocabulaire tendant vers le joual et l’absence de censure. On tombe également doucement amoureux de ce personnage qu’on croirait sorti d’un recoin trash de l’imaginaire de Michel Tremblay. Une lecture qui fait se rendre compte que le bonheur des uns est parfois bien différent du bonheur des autres.

► Yogi Stripper : Marie-Claude Renaud, Éditions La Mèche

—Sarah-Émilie Nault